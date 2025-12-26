Impronta Casa Editora, donde el libro importa también por su cuerpo

La Impronta es un proyecto que se ha ido haciendo con el tiempo: primero editorial, luego imprenta, después librería. Habita una casona antigua con una gran azotea a las orillas de la colonia Americana, en Guadalajara, México.

En ella, conviven el taller de tipos móviles y linotipia, una librería especializada en editoriales independientes de Iberoamérica y un espacio de exhibición que mantiene el centro en movimiento constante. Aquí el libro importa también por su cuerpo: el papel, la tinta, el oficio.

Las mesas húyen de la dictadura de la novedad y apuestan por la conversación entre literatura, arte y pensamiento. En el patio central, bajo los árboles, el café acompaña la charla y prolonga las visitas en este lugar profundamente mexicano: generoso, hospitalario, atento al detalle, donde la cultura se comparte, se aprende y se vive en comunidad.