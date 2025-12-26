LIBRERÍAS
Impronta Casa Editora, donde el libro importa también por su cuerpo
Este proyecto, que habita una casona antigua en la ciudad mexicana de Guadalajara, se ha ido haciendo con el tiempo: primero editorial, luego imprenta, después librería
Carmela García Prieto
La Impronta es un proyecto que se ha ido haciendo con el tiempo: primero editorial, luego imprenta, después librería. Habita una casona antigua con una gran azotea a las orillas de la colonia Americana, en Guadalajara, México.
En ella, conviven el taller de tipos móviles y linotipia, una librería especializada en editoriales independientes de Iberoamérica y un espacio de exhibición que mantiene el centro en movimiento constante. Aquí el libro importa también por su cuerpo: el papel, la tinta, el oficio.
Las mesas húyen de la dictadura de la novedad y apuestan por la conversación entre literatura, arte y pensamiento. En el patio central, bajo los árboles, el café acompaña la charla y prolonga las visitas en este lugar profundamente mexicano: generoso, hospitalario, atento al detalle, donde la cultura se comparte, se aprende y se vive en comunidad.
Impronta Casa Editora
Penitenciaría, 414, Mexicaltzingo
Guadalajara, Jalisco
44180. México
- El poder del Robe
- Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
- De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
- Joan Manuel Serrat y Núria Espert, símbolos de 'los valores de la mejor Catalunya', reciben la Medalla de Oro de la Generalitat
- TV3 dice adiós a uno de sus presentadores históricos de deportes, Quique López Vilalta
- Tylor Chase, la exestrella infantil de Nickelodeon que ahora vive en la calle
- David Bisbal, villancicos de etiqueta y éxitos 'turbo' en el Palau Sant Jordi
- El MNAC pide que se incluya en la comisión de peritos del caso Sijena a siete organismos internacionales de máximo nivel