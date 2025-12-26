Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impronta Casa Editora, donde el libro importa también por su cuerpo

Este proyecto, que habita una casona antigua en la ciudad mexicana de Guadalajara, se ha ido haciendo con el tiempo: primero editorial, luego imprenta, después librería

Interior de la librería Impronta Casa Editora, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Interior de la librería Impronta Casa Editora, en la ciudad mexicana de Guadalajara. / EP

Carmela García Prieto

Madrid
La Impronta es un proyecto que se ha ido haciendo con el tiempo: primero editorial, luego imprenta, después librería. Habita una casona antigua con una gran azotea a las orillas de la colonia Americana, en Guadalajara, México.

En ella, conviven el taller de tipos móviles y linotipia, una librería especializada en editoriales independientes de Iberoamérica y un espacio de exhibición que mantiene el centro en movimiento constante. Aquí el libro importa también por su cuerpo: el papel, la tinta, el oficio.

Las mesas húyen de la dictadura de la novedad y apuestan por la conversación entre literatura, arte y pensamiento. En el patio central, bajo los árboles, el café acompaña la charla y prolonga las visitas en este lugar profundamente mexicano: generoso, hospitalario, atento al detalle, donde la cultura se comparte, se aprende y se vive en comunidad.

Impronta Casa Editora

Penitenciaría, 414, Mexicaltzingo

Guadalajara, Jalisco

44180. México

