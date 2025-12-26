Cristina Salvador, CEO de la agencia Both. People & Comms: "Mi abuelo me regalaba libros que comentábamos el fin de semana"

¿Qué títulos me quiere recomendar?

Por ejemplo, 'Hamnet' de Maggie O´Farrell, 'La península de las casas vacías' de David Uclés, 'La pell freda' de Albert Sánchez Piñol. En 'Hammet', la autora da voz a los personajes olvidados, no sólo al hijo que Shakespeare perdió, sino a su mujer, a su hija Agnes. Desde un retrato de la vida doméstica, narra la pérdida de manera poética. Me gusta porque es un texto sensorial. Olores, texturas, sabores, puedes palpar cada pequeño detalle. Te conecta con la capacidad de la literatura de hacer visible lo invisible.

De 'La península de las casas vacías', dijo Iñaki Gabilondo que era lo mejor que había leído en años.

Es excepcional y adictiva, el autor juega con la voz en primera persona de los personajes, la voz del narrador omnisciente que se hace consciente e incluso interpela a la persona lectora. Tiene tintes históricos, de realismo mágico, como Juan Rulfo, otros esperpénticos, casi 'valleinclanescos’. Es una amalgama de recursos retóricos y referencias históricas y literarias. La trama es la pérdida en el seno de una familia. Te atrapa porque hay una sensación constante de que algo inesperado va a suceder.

'La pell freda' de Albert Sánchez Piñol es una difícil de contar.

Es vital, trepidante, mezcla fantasía con drama, sientes terror y está repleto de simbolismo y sutileza. Temes y te enterneces por sus seres acuáticos. Me gusta cómo reflexiona en primera persona sobre el miedo, la soledad, te imaginas esa casa, el faro, te ves allí. Trata la incomprensión ante sentirte diferente. Nos habla de supervivencia, de colonialismo. Lo volvería a leer.

¿Un buen libro sobre comunicación?

Me gustó 'Quiet', de Susan Cain. Es un elogio a la introversión en un mundo en que priman el ruido y la extroversión. Es una invitación a la escucha y a la cultura inclusiva, una lectura que calma, que nos hace pensar.

¿Creció rodeada de lectores?

Mi abuelo me regalaba libros que comentábamos el fin de semana. Los primeros que recuerdo fueron 'Moby Dick', 'Robinson Crusoe', 'Mujercitas'... Con mi abuelo leía también el Quijote, a Josep Pla, a Merçé Rodoreda, novela histórica... Me impresionó 'La Cabaña del tío Tom'. Lo leí en dos días de verano y recuerdo cómo lloré.