"La mitología catalana no tiene nada que envidiar a ninguna otra y a menudo lo olvidamos"

Una biblioteca olvidada, envidia de bibliófilos, una serie de asesinatos y cierta ambientación mística y pagana crean vínculos entre 'L'últim Dip' y 'El nombre de la rosa' de Umberto Eco. En esta entrevista, Javi Fernández Mata (Igualada, 1978) confiesa que es "el homenaje personal" que le hace a ese libro mítico que "me marcó". 'L'últim Dip', su primera novela, bebe de la esencia de la mitología catalana y de este ser legendario, el lobo del infierno, que el autor invita al lector a descubrir.

¿La historia de 'L'últim Dip' llevaba tiempo rondándole?

Los primeros tres capítulos los escribí en 2017, pero después quedaron en un cajón porque trabajaba como editor en la revista 'Narración' y me exigía mucho tiempo. Además, me estuve formando, estudiando y escribiendo mucho, y aquello se quedó parado. Mientras tanto, hice encargos y gané algún premio, hasta que hace dos años lo recuperé y me volví a poner con ello. La terminé, hice las revisiones, las relecturas, y le envié el manuscrito a Jordi Casals, a quien le gustó y ha acabado siendo la novela.

Así ya tenía claro que sería una novela y no un nuevo relato.

Sí, bueno, de hecho todo esto nació porque hace muchos años publiqué un relato que trataba sobre mujeres de agua. Siempre me ha gustado mucho la mitología, pero especialmente la catalana, y vi que la desconocía bastante. Conocía las figuras que conocemos todos, pero casi cada pueblo tiene las suyas. Pensé que era interesante, ya como conocimiento personal, y me hice una lista de criaturas, por decir algo, de seres mitológicos, que me gustaban o que me atraían de alguna manera, y pensé en hacer un relato de cada uno, como para hacer un recopilatorio o algo así. Si el primero fueron las mujeres de agua, el segundo lo dediqué al dip. La idea inicial era hacer un relato, pero pronto se convirtió en novela.

El Dip, que se alimenta engullendo la sangre de los vivos, ronda toda la historia, pero nadie sabe bien bien si es un ser real o no.

Una de las intenciones era que no fuera una novela 100% fantástica, en el sentido de que el monstruo apareciera desde el inicio y que fuera matando y se supiera que era real. Era más bien jugar porque quería transmitir otras cosas como la inmovilidad del pueblo ante todas las novedades que están viniendo en aquella época: la razón, el imperio napoleónico, todo este choque, y usarlo dentro del pueblo a través de la religión, del poder político. Entonces, por eso dejé un poco lo que es la figura era real o este misterio de si realmente el Dip existe dentro de la novela o es solo una herramienta que usan los poderes fácticos del pueblo para ir matando gente y deshacerse de quien sobra y que no se desvelara hasta el final.

La acción se sitúa a principios del siglo XIX, en un pueblo aislado, con las tropas napoleónicas muy cerca. Allí llega un joven clérigo y todo el relato está narrado a través de su voz, pero desde el recuerdo.

Está presentado de esta manera porque me daba más libertad a la hora de explicar o de usar un lenguaje concreto. El tono de la novela habría sido diferente si lo contara un adolescente. El registro que he usado quiere ser un poco culto, un poco trabajado, barroco incluso a veces, y eso en un adolescente tan inexperto y asustadizo quedaría extraño. Me venía muy bien hacerlo desde el recuerdo, que esta misma persona lo está explicando con sesenta y tantos años. Esto también me permitía jugar mucho, a explicar pero no explicar, a esconder cosas. Aunque lo narre en tiempo real, tú, como lector, te vas dando cuenta de las cosas o descubriéndolas a medida que las va descubriendo el protagonista. Sí que hay un punto de narrador poco fiable y no se desvela hasta el final.

El joven llega para dar fe de una muerte inminente, la de la Señora.

Es el tiempo en que se empezaban a implantar los libros maestros, esos primeros censos de población, porque había mucho descontrol. Comenzaron con los ricos. Él va sabiendo que la señora está a punto de morir, para anotar bien bien el día que muere y dejar constancia.

Pronto se da cuenta de que algo pasa, que hay muchos intereses.

Exacto. El Dip, mitológica o legendariamente, es cojo de una pata, y eso me servía para hacer este símil de tres patas del Dip que son las que avanzan: el poder político, que es el señor alcalde; el poder religioso, que es el señor rector; y el poder económico, que es la señora, que está a punto de morir, y la pata que cojea es el Rey mendigo, una figura que he incluido en la novela que representa precisamente la ausencia de poder, la anarquía. No puedo hablar de anarquía porque es una palabra que se acuñó más tarde, pero sí que él ya hace referencias a algún autor, a alguna vivencia, de los primeros anarquistas que aparecieron en Europa. Con este símil juego con que el Dip que muerde, que controla el pueblo y que mata a quien sobra, no deja de ser los poderes del pueblo.

El joven sufre una metamorfosis, tres epifanías potentes.

Me daba un poco de respeto porque a veces puedo ser muy críptico. Cuando haces teoría, como escritor, siempre te dicen: los sueños edítalos todos, y si pones uno, que sea muy claro y muy corto. Pues yo puse tres y súper crípticos. Me apetecía mucho, es muy mi estilo, y con la ambientación angustiante del pueblo encajaba muy bien.

En el libro aparece Titivillus, el demonio de los libros que usaba su astucia para provocar errores en las copias de libros sagrados.

Cuando existían los copistas, los primeros textos que copiaban en los monasterios eran textos sagrados, por lo tanto, copiaban la palabra de Dios. Si se equivocaban, estaban cambiando o contradiciendo la palabra de Dios, y eso era un pecado terrible. Tuvieron que inventar a este demonio para justificarse. Algunos introducían errores a propósito, pero con travesuras de carácter sexual o cosas muy ligeras, porque era la época que era, pero introducían cosas para reírse.

'L'últim Dip' Autor: Javi Fernández Mata Editorial: Spècula Páginas: 180 Precio: 19,50 euros

Usted recupera mitología catalana muy olvidada.

Era uno de los objetivos. Siempre me ha gustado mucho la mitología y la de casa no tiene nada que envidiar a ninguna otra mitología y, a menudo, lo olvidamos. Cataluña es muy rica en esto, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos llanuras, tenemos mucha orografía diferente, y la mitología siempre se adapta a ello, y a mí me atrae mucho. Ahora me estoy dando cuenta de que la gente que conocía al Dip se pone muy contenta de ver que hay un libro, porque el Dip es medianamente desconocido, y la gente que no lo conocía se interesa. Hay un pueblo en Cataluña que se llama Pratdip (Baix Camp) por el Dip. También tiene un Dip en el escudo y en un retablo, y existe la ruta del Dip.

Ahora que se ha adentrado en el género de la novela, ¿continuará?

Sí, estoy terminando ya una nueva novela que, si no pasa nada, saldrá el año que viene. Fue finalista en un concurso y la editorial se interesó y me dijo que la ampliara. Estoy muy agradecido, y también a Spècula, porque Jordi Casals me ha dado la primera oportunidad, que es lo más difícil. De hecho, es la primera puerta a la que llamé porque creía que encajaba y me hacía ilusión que fuera con ellos. Tenemos mucha afinidad, una misma manera de entender la literatura, el arte e incluso la línea comercial. Yo quería hacerlo con alguien independiente, que estuviera un poco enamorado de su trabajo, que no fueran solo números.