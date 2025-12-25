'Alpes, más allá de los límites', de Kilian Jornet: un recorrido único por una hazaña de altura

La figura de Kilian Jornet es necesaria para entender la evolución del montañismo a nivel mundial. Sus hazañas, a cada cual más increíble, descubren constantemente nuevos límites humanos en los terrenos más inhóspitos y en las condiciones más duras. Tras haber enlazado 82 cimas de más de 4.000 metros de los Alpes en 19 días sin apoyo motorizado, Jornet recoge su experiencia en ‘Alpes, más allá de los límites. 82 cimas en 19 días’ (Ara Llibres), un libro escrito en tono cercano y reflexivo ilustrado con imágenes impresionantes que transportan al lector a las montañas.

“Hubo momentos que no sabía si estaba despierto o vivía dentro de mi sueño”, asegura el autor. Entre datos geográficos y técnicos, sus reflexiones se mezclan con las increíbles imágenes de David Ariño, Joel Badia, Noa Barrau y Nick Danielson, y en conjunto acompañan a quien se zambulle en sus páginas a compartir con Jornet una travesía prácticamente vital.

En esta suerte de diario de montaña, Jornet recoge anécdotas, reflexiones y conversaciones mantenidas con quienes formaron parte de este proceso que le mantuvo en vela durante el verano de 2024. El recorrido, según reconoce, fue concebido siguiendo una línea “íntegra y coherente fiel a las montañas y tratando de dejar atrás la idea de encadenar ascensiones como si fueran hechos aislados” recalcando la estética de la cordillera que hasta hace poco consideró su hogar a pesar de ser originario de los Pirineos.

Aventura

En esta aventura, apodada cariñosamente por el montañista como ‘petite balade alpine’, en la que la resistencia física, la fuerza mental y la concentración se han convertido en aspectos clave para el recorrido por estos 82 picos icónicos y remotos a partes iguales, Jornet repasa también sus propias reflexiones acerca del cambio climático y los efectos devastadores sufridos por el propio alpinista durante los ascensos.

Jornet repasa también sus propias reflexiones acerca del cambio climático y los efectos devastadores que sufrió durante los ascensos

“He aprendido muchas cosas que todavía intento asimilar pero compartirlas creo que las hará útiles a más personas”, asegura en el prólogo el propio autor. Su hazaña fue una especie de volumen 2 de la que llevó a cabo en 2023 en los Pirineos que le vieron crecer en la que unió los principales picos de más de 3.000 metros a lo largo de una travesía de ocho días. “Lo que viví allí me cautivó de tal manera que quise seguir explorando y explorándome a mí mismo”, apostilla el alpinista.

Para dibujar este reto, Jornet se inspiró en la visión de Patrick Berhault y la primera conexión de cuatromiles que hicieron Martin Moran y Simon Jenkins, la de Franz Nicolini y Diego Giovannini o la de Ulei Steck, todas ellas con el nexo común de evitar que la gesta se redujera a batir récords sin más. Para su abordaje, Jornet optó por recorrer la cordillera tan sólo con su fuerza y sin recurrir a ningún tipo de vehículo motorizado para preservar la pureza de sus intenciones de explorador.

Una pureza que sin embargo, él mismo critica por la dureza que le acompaña. “No estoy orgulloso de todas las decisiones que tomé, en absoluto. Hay riesgos que asumí que eran poco razonables porque implican correr un peligro que no sabes nunca a qué te puede llevar y se escapan a los límites de la razón”, asegura. Con todo, el libro de Kilian Jornet se convierte en un recorrido único por una hazaña de altura y de trascendencia vital para uno de los autores que ha escrito más páginas de la historia del montañismo.