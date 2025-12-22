Seis libros clásicos para regalar esta Navidad 2025

Aunque siempre es un buen momento para acercarse a los clásicos, en estas fechas es doblemente placentero, pues son numerosas las editoriales que aprovechan para ofrecer ediciones especiales de títulos imprescindibles.

Un buen ejemplo es 'Frankenstein', de Mary Shelley, que a rebufo de la reciente adaptación cinematográfica de Guillermo del Toro se ha vuelto a colar entre las novedades más de 200 años después. Hasta una decena de nuevas ediciones, a cada cual más cuidada, se pueden encontrar, de las que destacamos: la de Folioscopio (38 €), ilustrada por MinaLima y con mecanismos de papel; la de Minotauro (30 €), con las siempre enriquecedoras imágenes de Tomas Hijo, que ha sabido captar la atmósfera sombría y filosófica de la novela; la de Alma (39 €), la más detallista, pues viene con cartas, fotos, dibujos, mapas y otros elementos en formato facsímil, y la de Planeta (24,90 €), que no solo incluye un prólogo de Siri Hustvedt, sino que recupera el texto original, sin las mejoras hechas por Percy Shelley.

También merece hacer una sitio en nuestra biblioteca para estas novedades:

'Casa desolada' Autor: Charles Dickens Traductor: Miguel Temprano Editorial: Alba 1008 páginas. 49,50 €

Para muchos la mejor novela del escritor británico, llega a la colección Alba Clásica Maior –la más cuidada de la editorial barcelonesa– con una nueva traducción de Miguel Temprano García. Un litigio por una herencia es el eje de la historia, que destaca por la combinación de dos puntos de vista: uno omnisciente, que observa –y juzga- todo y a todos, y otro más terrenal, el de la inocente Esther Summerson.

'Evangelio liberado' Autor: Mateo Traducción: Roser Homar Editorial: Blackie Books 384 páginas. 29,90 €

La editorial de la perrita continúa recuperando clásicos tras el éxito de sus anteriores títulos ('Odisea', 'Ilíada', 'Génesis', 'Quijote' y 'Divina Comedia: Inferno'). Ahora presenta el que posiblemente es el libro más influyente de la cultura occidental, pero también un gran desconocido. La traducción de Roser Homar –directa del original griego– se complementa con textos de Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso y Juan José Arreola, 150 dibujos y acceso a la película 'La vie du Christ' (1906), de Alice Guy.

'1984' Autor: George Orwell Traducción: Olivia de Miguel Editorial: Alma 432 páginas. 39 €

Esta icónica distopía que advierte de los peligros del totalitarismo, la vigilancia masiva y la manipulación de la verdad y el lenguaje nunca ha sido tan necesaria como ahora. "Es uno de mis libros predilectos. Me lanzó a un agujero de terror", escribe Margaret Atwood en el prólogo de esta edición ilustrada por Pep Montserrat. Cualquier parecido con la realidad… no es pura coincidencia.

'Bambi: una vida en el bosque' Autor: Felix Salten Traducción: La Letra (Marc Cornelis) Editorial: Lunwerg 168 páginas. 22,90 €

La historia del cervatillo que pierde a su madre a manos de un cazador y que debe aprender a vivir en la inmensidad del bosque no nació en el cine, la escribió el autor austrohúngaro en 1923. Aunque la mayoría tenemos en mente la versión edulcorada de Walt Disney, en realidad es una fábula luminosa pero también trágica sobre la vida, la madurez, la pérdida, los miedos y la crudeza del mundo natural que Ana Santos invita a redescubrir con sus ilustraciones.

'Orgullo y prejuicio' Autora: Jane Austen Traducción: María José Martín Pinto Editorial: Akal 480 páginas. 49,90 €

En el 250º aniversario de la escritora británica, no podía faltar la más famosa de sus obras. En este volumen con fotogramas de películas y series, ilustraciones de la época y un apéndice de lecturas adicionales, Patricia Ann Meyer Spacks nos ilumina con centenares de anotaciones sobre el momento y los personajes. También hay nuevas presentaciones en Penguin Clásicos (16,95 €), Austral (14,95 €), Newton Compton (10 €), Molino (15,95 €) y Anaya (15,95 €).