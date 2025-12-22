Los mejores libros de teatro para regalar esta Navidad 2025

Ni premios nacionales ni obras estrenadas con éxito de crítica y público ni textos comprometidos con el ahora. La selección de los libros de teatro más interesantes de 2025 se detiene esta vez en la rareza y la belleza, en obras fuera de foco que proponen un gesto poético y político hermoso. Nada más y nada menos.

[SOBRE] 14 propuestas temáticas, por si tú también te aburres Pedro Fresneda Pliegos de Teatro y Danza. 6€

Tras dos años de silencio, Antonio Fernández Lera vuelve, por fin, a publicar uno de sus Pliegos de Teatro y Danza, la colección de textos vinculados a la creación escénica que puso en marcha en 2001 y que ha acogido la escritura de Rodrigo García, Elena Córdoba, Carlos Marquerie o Mónica Valenciano. 'SOBRE. 14 propuestas temáticas, por si tú también te aburres' es una joya juguetona y vibrante, violenta y tierna sobre lo que nos construye y destruye, sobre la incertidumbre, el miedo y el anhelo. Sobre la belleza de los cuerpos libres y sobre imaginar a qué se refiere cada uno cuando dice ‘nosotros’. “Estamos aquí dentro y no nos estamos mojando”, escribe Fresneda, y sentimos que ese lugar que construyen sus palabras es un buen sitio para estar juntos. La obra, una creación del autor con Raquel Hernández, Artús Rei, Juan Navarro y Terrorismo de Autor, se estrenó en 2024 en el Teatro Ensalle de Vigo.

La urbanización (XII Laboratorio de Escritura Teatral) Rocío Bello Fundación SGAE. 17€

Dramaturga, actriz y miembro de la compañía Los Bárbaros, Rocío Bello es una de esas autoras con un don extraordinario para mezclar el drama y la comedia. El último volumen colectivo del Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE acoge su último texto, 'La urbanización', inspirado en la vida de sus tíos Manolo y Consuelo, que trabajaron en Inglaterra durante 30 años y se compraron una casita en una urbanización de Alicante en la que vivir tras jubilarse. Bello cuenta la historia de quienes emigraron, regresaron y soñaron con ser clase media en una obra sobre el amor, la soledad, el desarraigo y esas vidas en las que va desapareciendo todo menos el alcohol y el zumo de naranja, buenísimo para las resacas.

Secta. Escuela de técnica dramática Claudia Castellucci La Uña Rota. 30 €

Muy lejos de un manual teatral al uso o de un método de interpretación, 'Secta' es un libro con un trasfondo filosófico en el que Claudia Castellucci, creadora junto a su hermano Romeo de la compañía Socíetas Raffaello Sanzio, detalla distintos ejercicios y lecturas a lo largo de 59 jornadas de trabajo. Un libro raro y estimulante sobre el arte, la creación de conocimiento a través de la práctica y una escuela destinada a “aquellos y aquellas que están hambrientos”.

Teatro de resistencia. Lauro Olmo y Pilar Enciso Berta Muñoz Cáliz, coordinadora de la edición Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. 18€

El 11 de febrero de 1972, en un último intento que evitara su desahucio, Lauro Olmo y Pilar Enciso pintaron de rojigualda la puerta de su casa en el barrio de Pozas, apelando a un decreto que impedía deshonrar la bandera nacional al mancillarla o pisarla. Con aquel gesto de resistencia poética abre el CDAEM este libro que recupera la memoria del teatro de Olmo y Enciso, marcado por el compromiso social y una escritura valiente en tiempos de dictadura que puso el foco en los marginados, las mujeres, los inmigrantes y el público infantil. 'Teatro de resistencia' es, como aquella puerta pintada, un gesto que recupera la dignidad de su legado.