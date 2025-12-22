Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Los mejores libros de teatro para regalar esta Navidad 2025

La selección de los títulos teatrales más interesantes de este año se detiene esta vez en la rareza y la belleza, en obras fuera de foco que proponen un gesto poético y político hermoso

La dramaturga Rocío Bello.

Marta García Miranda

Madrid
Ni premios nacionales ni obras estrenadas con éxito de crítica y público ni textos comprometidos con el ahora. La selección de los libros de teatro más interesantes de 2025 se detiene esta vez en la rareza y la belleza, en obras fuera de foco que proponen un gesto poético y político hermoso. Nada más y nada menos.

[SOBRE] 14 propuestas temáticas, por si tú también te aburres

Pedro Fresneda

Pliegos de Teatro y Danza. 6€  

Tras dos años de silencio, Antonio Fernández Lera vuelve, por fin, a publicar uno de sus Pliegos de Teatro y Danza, la colección de textos vinculados a la creación escénica que puso en marcha en 2001 y que ha acogido la escritura de Rodrigo García, Elena Córdoba, Carlos Marquerie o Mónica Valenciano. 'SOBRE. 14 propuestas temáticas, por si tú también te aburres' es una joya juguetona y vibrante, violenta y tierna sobre lo que nos construye y destruye, sobre la incertidumbre, el miedo y el anhelo. Sobre la belleza de los cuerpos libres y sobre imaginar a qué se refiere cada uno cuando dice ‘nosotros’. “Estamos aquí dentro y no nos estamos mojando”, escribe Fresneda, y sentimos que ese lugar que construyen sus palabras es un buen sitio para estar juntos. La obra, una creación del autor con Raquel Hernández, Artús Rei, Juan Navarro y Terrorismo de Autor, se estrenó en 2024 en el Teatro Ensalle de Vigo.

La urbanización (XII Laboratorio de Escritura Teatral)

Rocío Bello

Fundación SGAE. 17€

Dramaturga, actriz y miembro de la compañía Los Bárbaros, Rocío Bello es una de esas autoras con un don extraordinario para mezclar el drama y la comedia. El último volumen colectivo del Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE acoge su último texto, 'La urbanización', inspirado en la vida de sus tíos Manolo y Consuelo, que trabajaron en Inglaterra durante 30 años y se compraron una casita en una urbanización de Alicante en la que vivir tras jubilarse. Bello cuenta la historia de quienes emigraron, regresaron y soñaron con ser clase media en una obra sobre el amor, la soledad, el desarraigo y esas vidas en las que va desapareciendo todo menos el alcohol y el zumo de naranja, buenísimo para las resacas.

Secta. Escuela de técnica dramática

Claudia Castellucci

La Uña Rota. 30 €

Muy lejos de un manual teatral al uso o de un método de interpretación, 'Secta' es un libro con un trasfondo filosófico en el que Claudia Castellucci, creadora junto a su hermano Romeo de la compañía Socíetas Raffaello Sanzio, detalla distintos ejercicios y lecturas a lo largo de 59 jornadas de trabajo. Un libro raro y estimulante sobre el arte, la creación de conocimiento a través de la práctica y una escuela destinada a “aquellos y aquellas que están hambrientos”.

Teatro de resistencia. Lauro Olmo y Pilar Enciso

Berta Muñoz Cáliz, coordinadora de la edición

Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. 18€

El 11 de febrero de 1972, en un último intento que evitara su desahucio, Lauro Olmo y Pilar Enciso pintaron de rojigualda la puerta de su casa en el barrio de Pozas, apelando a un decreto que impedía deshonrar la bandera nacional al mancillarla o pisarla. Con aquel gesto de resistencia poética abre el CDAEM este libro que recupera la memoria del teatro de Olmo y Enciso, marcado por el compromiso social y una escritura valiente en tiempos de dictadura que puso el foco en los marginados, las mujeres, los inmigrantes y el público infantil. 'Teatro de resistencia' es, como aquella puerta pintada, un gesto que recupera la dignidad de su legado.

