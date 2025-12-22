Los mejores libros de literatura infantil para regalar esta Navidad 2025

Tres autoras consagradas y prolíficas –Ledicia Costas, Laura Gallego y Espido Freire– se han vuelto a encontrar este año con su público, chavalas y chavales de unos 10 o 12 años. Son apuestas seguras. Costas se llevó el premio Barco de Vapor 2025 con 'Feriópolis' (Ediciones SM. 12,50 €), la historia de una niña huérfana de 10 años que no soporta vivir con sus tíos. Un día, tras una visita a la feria, entra en el tren de la bruja y despierta en una ciudad fantástica donde la infancia reina sin la presencia de adultos. La aventura de Lola, la protagonista, no solo es física, sino sobre todo emocional.

También viene con galardón en la solapa –Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil– 'El diario de la peste' (Anaya. 13,50 €), en el que Freire viaja al Toledo del siglo XVI, asolado por la peste. Estamos delante de una oda al valor y al espíritu de superación de la mano de una joven que se enfrenta a un plan mortal urdido por sus criados.

Y Gallego, reina de las sagas fantásticas, se recrea en sus habituales mundos y personajes en 'Cuatro lunas. Mareas de magias' (Ediciones SM. 10,95 €), primera entrega de una nueva saga protagonizada por un joven cabrero que, un día, divisa un dragón y comienza a vivir las leyendas que tantas veces le han contado los ancianos de su aldea.

Ahuyenta tus fantasmas María Luisa Ferrerós BoldLetters. 19,95 €

No solo de ficción viven los jóvenes. Si tiene un hijo adolescente, puede probar a regalarle un libro científico que, sin embargo, utiliza su mismo idioma para hablar de algo vital, la salud mental. Con este ensayo ilustrado y muy fácil de leer comprenderá mejor sus emociones y distinguirá entre la ansiedad buena (que también existe) y la mala. También sabrá qué es una fobia, una obsesión compulsiva y un trastorno alimentario. Lleva la firma de la psicóloga infantojuvenil María Luisa Ferrerós e ilustraciones de Raquel Gru.

¡Quiero pescado! Jesús Burgoa Koala. 15 €

Solo hay un truco para que un adolescente sea lector: que lo sea desde niño. Esteprecioso cuento ilustrado por Quiel Ramos narra la historia de la rana Genoveva, que, harta de comer insectos, un buen día decide que quiere cambiar la dieta y se dispone a aprender a pescar para zamparse esa misma noche un buen pescado frito, rebozado o asado.

Ludwig y el rinoceronte Noemi Schneider Loguez ediciones. 18,50 €

¿Cabe un rinoceronte en la habitación de un niño? Ludwig dice que sí, que está viendo uno ahora mismo al lado de su cama. Su padre no le cree, no hay metros cuadrados suficientes. El protagonista de este premiado cuento alemán ilustrado por la firma Golden Cosmos conversa con su padre para convencerle de que no ver algo no significa que no exista. ¿Acaso la Luna no siempre está ahí arriba, aunque haya noches que no la vemos?

Elma, una vida de osa Ingrid Chabbert Astiberri. 19 €

Elma y papá Oso tienen que dejar su hogar en el bosque y lanzarse a un largo viaje. Para Elma, una niña humana criada desde bebé por el animal, el viaje es un misterio. Papá oso, en cambio, es consciente de que tiene que disfrutar de los últimos momentos juntos: debe devolver a la pequeña humana. La ternura y el suspense están presentes en este relato que aborda cuestiones como la madurez, la resiliencia y el luto. Ilustrado por Léa Mazé, está recomendado a partir de 7 años.

Tot sol a la ciutat David Nel·lo Cruïlla. 12,50 €

El 41º Premi El Vaixell de Vapor (a partir de 10 años), ilustrado por Cristina Losantos, sigue las peripecias de un niño que un buen día se despierta en una Barcelona desierta. Para lectores algo más mayores (a partir de 14 años), 'El Jim i la Janis', de Llorenç Capdevila, un tributo a la amistad ambientado en los años 70 que se ha llevado el 35º Premi Gran Angular.

Antigua Roma Francisco Llorca Alba. 14,90 €

Tras explicar de forma amena pero rigurosa la Prehistoria, el Antiguo Egipto y la Antigua Grecia en anteriores entregas de la colección 'Viajeros del tiempo', ahora Alba Editorial invita a niños y niñas a conocer la civilización que nos legó la lengua, el urbanismo, la ingeniería civil, el calendario y hasta la calefacción. Con ilustraciones de Eva Palomar, recomendado a partir de 9 años.

El nuevo viaje de El Principito Eloy Moreno Salamandra. 17,95 €

Eloy Moreno, autor de 'Invisible' y 'Redes', se atreve a dar continuidad al clásico de Antoine de Saint-Exupéry con ayuda del ilustrador David Sierra. Más de 80 años después de su primer encuentro, el piloto y el viajero del asteroide B-612 vuelven a coincidir en un mundo con nuevos desafíos.