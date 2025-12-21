RECOMENDACIONES LITERARIAS
Los libros que el suplemento ABRIL recomienda en Navidad: ediciones especiales de 'La amiga estupenda', 'La península de las casas vacías' y 'La mala costumbre'
Esta semana, el equipo de la revista literaria de Prensa Ibérica recomienda una edición para coleccionistas de 'La princesa prometida', la edición del 50 aniversario de 'El misterio de Salem’s Lot' de Stephen King, una edición de lujo de 'La cartera' y una edición especial de 'Y no quedó ninguno' de Agatha Christie
María Soto
Saga 'La amiga estupenda'
Elena Ferrante
Lumen
39,90 €
Al cumplirse 10 años de la publicación de la saga compuesta por 'La amiga estupenda', 'Un mal nombre', 'Las deudas del cuerpo' y 'La niña perdida', esta edición especial ofrece esta historia en un solo volumen como una única obra de ficción, tal como Elena Ferrante la pensó. Así lo explica la enigmática autora en un apéndice al final del libro, para maravilla de sus millones de lectores y aspirantes a escritores.
La península de las casas vacías (edición especial)
David Uclés
Siruela
30,40 €
David Uclés dedicó 15 años de trabajo para escribir 'La península de las casas vacías', pero ha merecido de la pena: no solo ha vendido 300.000 ejemplares, también ha conquistado una docena de premios. Su particular visión de la Guerra Civil, entre épica y fantástica, a través de la saga una familia de olivicultores esconde una profunda reflexión sobre la memoria y el trauma cuya portada se viste ahora de colores.
La mala costumbre (edición especial)
Alana S. Portero
Seix Barral
21,90 €
Pedro Almodóvar, Dua Lipa, Zahara, Elvia Lindo... ya se han rendido a 'La mala costumbre', novela en la que Alana S. Portero recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no reconoce y que intenta comprenderse a sí misma y el mundo en el que vive, desde el San Blas de los 80 hasta el centro de Madrid de los 90. Esta edición incluye material inédito: un epílogo, el cuento 'La Santa' (sobre Eugenia, 'la Moraíta') y los diarios de escritura del libro.
La princesa prometida (edición coleccionista)
William Goldman
Ático de los Libros
25,95 €
La editorial Ático de los Libros celebra su 15 aniversario con el lanzamiento de una edición especial de 'La princesa prometida', un clásico de 1973 que reivindica el género de aventuras y que fue llevado al cine por el tristemente fallecio Rob Reiner. Los cantos tintados reproducen frases y expresiones míticas del texto: "Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir", "amor verdadero" y "como desees".
El misterio de Salem’s Lot (50 aniversario)
Stephen King
Plaza y Janés
25,55 €
Se cumplen 50 años de la publicación de 'El misterio de Salem's Lot', la segunda novela de Stephen King, posiblemente una de las más infravaloradas. Pero esta historia sobre un novelista que regresa a su pueblo para escribir un libro sobre la casa que le atormenta desde que niño es también la que más le gusta al autor, según ha confesado en alguna ocasión. Ahora llega a las librerías con traducción revisada y acabados metalizados.
Caja La cartera (edición de lujo)
Francesca Giannone
Duomo
29,90 €
La novela más vendida en Italia, un gran éxito también en España, recupera la figura de la primera cartera del país transalpino, una joven del norte que sigue a su marido hasta un pueblecito del sur donde 30 años después aún es una forastera, entre otras cosas porque no se doblega a las leyes no escritas que oprimen a las mujeres. Con cantos tintados, un álbum fotográfico y un marcapáginas de tela.
Y no quedó ninguno (edición especial)
Agatha Christie
Espasa
21,90 €
Es la novela de misterio más vendida de todos los tiempos, aunque muchos lectores la conocen con otro título, 'Diez negritos', hoy políticamente incorrecto. Esta presentación con tapa dura y cantos tintados incluye un detalle irresistible para los más curiosos: una carta sellada que contiene la resolución definitiva del enigma, que no es otro que quién está matando a los invitados de Mr. Owen en su aislada mansión.
