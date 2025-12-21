Mireia Giró Costa, escritora: "Escribir, para mí, ha sido reclamar mi presencia en el mundo"

¿Por qué he escrito 'La desastrosa teràpia de Sara Bonsom'? Lo primero que me viene a la cabeza es «buf» y, después, una certeza: «¿Qué otra cosa podía hacer?». La historia de Sara Bonsom es la mía, la de todos –y sobre todo la de todas–, se basa en hechos reales, en la estupefacción que provoca vivir y en el agotamiento de intentar encontrar bienestar en un mundo que te lo pone realmente difícil, que nos explota y que, a menudo, nos empuja a dejar de ser quienes somos hasta hacernos creer que tenemos la responsabilidad. Qué trampa mejor jugada que en las terapias psicológicas se deje fuera el factor contexto y no se explore cómo la lucha colectiva por nuestros derechos podría ser, en muchos casos, el mejor tratamiento.

Sin embargo, he escrito siempre desde la alegría del «a pesar de todo, existimos», desde la sátira ácida –ya que reír, para mí, es la manera más insurrecta de explicar las tristezas– y desde la necesidad imperiosa de hablar, con conocimiento de causa, de lo que comúnmente y durante años de forma errónea –o, al menos, parcial e inexacta– se ha escrito sobre las mujeres como yo, sobre nuestro deseo sexual y de maternidad, sobre nuestro afán de libertad e independencia colisionando con el anhelo de amor romántico, sobre la carga que arrastramos, sobre nuestra supuesta inestabilidad sentimental y baja autoestima.

Un grito ensordecedor

Escribir, para mí, ha sido reclamar mi presencia en el mundo, lanzar un grito ensordecedor de una voz que ha sido silenciada, a menudo, por la posición que ocupo en el mundo, tanto si quiero como si no quiero. Por eso he elegido un tema que goza de un gran desprestigio: el de una mujer, madre soltera, que busca el amor, que tiene fe, que aúlla de dolor y se está volviendo loca. Da igual, ya no me viene de aquí. Pienso que la forma en que amamos y estructuramos las relaciones de intimidad es política y nunca será un asunto menor. Quizá el desconfort de ir a la contra es el medio donde encuentro la lucidez. El desconfort y la esperanza de mejora.

Que la editora de Univers, Ester Pujol, me escuchara por la radio, me cogiera de la mano y decidiera publicar lo que yo quisiera narrar es una suerte excepcional porque si no, probablemente no habría escrito una novela. Estaba demasiado ocupada en las trabas materiales de la vida cotidiana para ponerlo todo en suspensión y dedicarme a la creación, para ver si sonaba la flauta. Y así es como he pasado de escribir guiones que se lanzan a la papelera una vez se ha grabado un programa a debutar en la literatura con un texto que se recoge en un libro, en un objeto precioso que se vende y la gente, yendo bien, compra y hace perdurar en el tiempo.

Llevaba 20 años sin crear nada tan personal. Exceptuando las colaboraciones en la radio, casi todo lo que he hecho después de mi último cortometraje, estrenado en 2005, ha sido imaginar por los demás, servir productos audiovisuales limitados por quienes me han dado trabajo y satisfacer expectativas de alguien que no era yo. ¿Y ahora qué? ¿Habrá más? ¿Cómo hago ver que puedo continuar con mi vida antes de Sara Bonsom, que no he experimentado la delicia que es hablar directamente a quien quiera leerte?Espero volver a encontrarnos pronto.