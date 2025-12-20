Libros para atesorar en Navidad

Entre joyas literarias y obras de arte. Los títulos que aparecen en estas páginas son perfectos para regalar en Navidad y Reyes, tanto por el continente, cuidado hasta el mínimo detalle por fuera y por dentro, como por el contenido, siempre interesante.

'The Book' Hungry Minds Duomo 400 páginas. 120 €

¿Que pasaría si nuestra civilización desapareciera? Pues habría que reconstruirla. Y este libro enseña todo lo necesario para tal ardua tarea, desde cómo hacer pan hasta cómo funciona una batería.

'Bestiaria' Domitilla Dardi Libros del Zorro Rojo 208 páginas. 39,90 €

Inspirado en los antiguos bestiarios –que, más que estudios científicos, ofrecían significados morales—, este volumen celebra la convivencia entre lo real y lo imaginario. Un caleidoscopio animal.

'Mujercitas' Louisa May Alcott y Ana Jarén Alma 704 páginas. 49 €

La historia de las hermanas March –Meg, Jo, Beth y Amy– reverdece de la mano de la ilustradora sevillana para que también la disfruten las nuevas generaciones. Un canto a la libertad y la alegría de vivir.

'Ibáñez Mítico 1 - Hachís... ¡salud!' Francisco Ibáñez Bruguera 64 páginas. 17,95 €

El padre de Mortadelo y Filemón dejó un legado de más de 20.000 páginas, a las que hay que sumar las de este inédito de 2014. En él, los agentes de la T.I.A. deben desmantelar una curiosa red de narcotráfico.

'Historia de la guerra en infografías' Varios autores Crítica 144 páginas 24,90 €

Un libro atractivo... pese a la crudeza del tema. Vincent Bernard, Jean Lopez y Nicolas Guillerat recorren cuatro milenios de conflictos bélicos de una manera más periodística que histórica, pero igual de rigurosa.

'Martin Scorsese' Ian Nathan Cúpula 176 páginas. 31,95 €

El reconocido periodista cinematográfico recorre la colosal trayectoria del "director más venerado". Pero no solo habla de sus películas, también de sus temas recurrentes, sus inspiraciones y sus estrellas fetiche.

'Louis Vuitton. Pasarela' Jo Ellison Blume 632 páginas. 60 €

Fundada como casa de artículos de cuero en 1854, la firma se lanzó a la moda en 1998. Esta obra recoge todas las colecciones presentadas desde ese año por Marc Jacobs (1998-2014) y Nicolas Ghesquière.

'Una Navidad deliciosa' Varios autores Alba 224 páginas. 16,95 €

Si aún no ha decidido el menú de estas fiestas, en estos relatos hallará algunas ideas. Charles Dickens, Charlotte Brontë y Emilia Pardo Bazán, entre otros, son los chefs.

'Caperucita en Manhattan' Carmen Martín Gaite Siruela 140 páginas. 21,95 €

En el año del centenario de la escritora salmantina, qué mejor homenaje que esta magnífica adaptación a modo de novela gráfica a cargo de Helena Bonastre (guion) y Catalina González Vilar (ilustraciones).

'Frankenstein' Mary Shelley Alma 256 páginas. 39 €

No es la única versión que se ha publicado este año sobre el moderno Prometeo, pero esta permite redescubrir la novela de una nueva forma gracias a recortes de periódico, carteles, cartas y mapas encartados.

'Queen & A Night at the Opera. 50º Aniversario' Gillian G. Gaar Cúpula 176 páginas. 46,95 €

En 1975 se publicó el LP que catapultó al grupo. Este libro no solo analiza las canciones –como 'Bohemian Rhapsody'–, también lo que ocurrió antes, durante y después.

'Comic Strips: made in USA. 1894-1928' Antoni Guiral Dolmen 240 páginas. 59,95 €

Yellow Kid, Krazy Kat, Little Nemo... son personajes que quizá pocos conocen, pero sin ellos el cómic no existiría, como afirma en este monumental título el experto.

'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen' Cristina Oñoro y Ana Jarén Lumen 176 páginas. 22,90 €

En el 250º aniversario de la escritora, una biografía muy poco al uso: no solo empieza por el final (con su muerte, a los 41 años), sino que aparece dibujada de forma singular.

'Drácula' Bram Stoker y Tomás Hijo Minotauro 536 páginas. 45 €

El mejor ilustrador-grabador del momento se atreve con otro clásico del terror. Su estilo oscuro y simbólico encaja con la atmósfera gótica de la obra. Este año también ha dibujado 'Frankenstein' (30 €).

'Los mundos de George R. R. Martin' Tom Huddleston Lunwerg 208 páginas. 29,95 €

Vale, no está autorizada por el autor de 'Juego de tronos', pero es la guía más completa de su universo, pues analiza desde hechos históricos hasta cómics, juegos y novelas.

'Cuenta atrás para el amor' Varios autores RBA 404 páginas. 20,90 €

Ya, ya sabemos que no es 1 de diciembre, pero este ha sido el año de la explosión de los libros de adviento: más de una docena. Esta es una obra coral con nombres como Raquel Arbeteta, David Olivas y Laia Soler.

'La historia de España contada con líneas del tiempo' Creative Mindly Montena 72 páginas. 24,95 €

Una forma diferente, práctica y sobre todo divertida de aprender que se remonta hasta la prehistoria, cuando España ni siquiera existía, y llega hasta nuestros días.

'El Principito' Antoine de Saint Exupéry y Antonio Lorente Edelvives 144 páginas. 29,90 €

El fin de los derechos de autor ha supuesto un alud de versiones. El ilustrador madrileño le otorga una nueva mirada, como ya hizo con 'Ana de las Tejas Verdes' y 'Tom Sawyer'.

'La biblioteca del botánico' Carolyn Fry y Emma Wayland Blume 272 páginas. 35 €

Esta joya sobre los libros de plantas más importantes de la historia hará las delicias de los entusiastas de la flora, no solo por su exhaustiva información, también por su impresionante colección de dibujos.

'Los mejores vestidos de la historia del cine. Hollywood (1930-1965)' Guillermo Balmori Notorius 272 páginas. 41,95 €

Los años dorados del séptimo arte a través de los diseños que lucieron las grandes estrellas, como Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y Grace Kelly.

'Pedra de tartera' Maria Barbal y Áurea López Columna 128 páginas 22,90 €

La novela cumple 40 años, quizá demasiados para los jóvenes lectores. Por ello la autora de Tremp celebra el aniversario con esta versión en cómic, para que «sepan lo que representó la guerra y la posguerra».

'Peter Pan' James Matthew Barrie y Lady Desidia Lunwerg 248 páginas. 29,90 €

La versión de Disney hurtó a muchos lectores la complejidad de un personaje que aquí recupera su esencia dramática sin perder su magia gracias a las ilustraciones.