RECOMENDACIONES LITERARIAS
Los mejores libros de poesía para regalar esta Navidad 2025
El panorama de la poesía en España posee demasiadas referencias interesantes, de las que aquí solo dejamos constancia de algunos nombres y títulos, habiendo remontado de manera muy significativa las editoriales emergentes con la publicación de libros muy atractivos
Juan Carlos Abril
El magmático panorama de la poesía posee demasiadas referencias interesantes, de las que aquí solo dejamos constancia de algunos nombres y títulos. Las editoriales emergentes han remontado de manera muy significativa, lanzando libros muy atractivos.
Como suele ser habitual, Pre-Textos ha publicado numerosos poemarios importantes, de los que destacamos 'Obra completa II. Cuaderno azul (Poemas 1996-2009)' (27 €), del peruano Eduardo Chirinos; de otro peruano, Miguel Ángel Zapata, citamos 'Escribo caminando. Antología poética (2025-1983)' (20 €), y, por último, el extraordinario 'Detrás de la ciudad y antes del cielo' (13 €), del mexicano malogrado Julio Trujillo.
Por otra parte, y en Tusquets, de la rumana afincada en España Corina Oproae hay que leer 'Cómo enterrar al padre en un poema' (17 €). En Hiperión apareció 'El Libro (no) de los Salmos' (12,95 €), de la argentina Susana Szwarc. En Bartleby, 'Corriente invisible' (13 €), de Antonio Luis Ginés, y 'La hermana aprendida' (14 €), de Ana Martín Puigpelat. De Vandalia subrayamos 'La guarida inútil. Poesía reunida (1970-2024)' (25 €), de Álvaro Salvador.
En Renacimiento, 'Luna baja' (15,90 €), de Francisco Díaz de Castro. En Visor mencionamos 'El gran amor' (12 €), de Andrés García Cerdán. De La Bella Varsovia, 'Amarilis' (12,90 €), de la argentina de origen bielorruso Natalia Litvinova. De Bajamar, 'La isla ungular (Fábulas e incursiones)' (15 €), de María Solís Munuera.
De Huerga & Fierro, 'Seda torcida' (11 €), de Gloria Díez, e 'Historia de la carne' (12 €), de la dominicana Bileysi Reyes. En RIL Editores, 'Podría poner el mundo' (15 €), de Helena Mariño, y 'Los últimos del oeste. Poetas extremeños del siglo XXI' (20,90 €), en edición de Dionisio López. Y no hay que olvidar, para acabar:
Un mar que nadie mira
Marina Casado
Reino de Cordelia. 14,95 €
A lo largo y ancho de 'Un mar que nadie mira', Marina Casado ofrece un exquisito ejercicio de lirismo en el que confluyen la constancia del paraíso al que no habremos nunca de regresar con la evidencia del final inexorable.
La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo
Varios autores
Bartleby / La Torre Magnética. 19 €
Este volumen reúne por vez primera en España las voces de 19 poetas mujeres que se situaron en la órbita del surrealismo, desafiando los límites espaciales, temporales y de género asignados al movimiento. La coordinación y el prólogo son de Lurdes Martínez.
Y caerá la nieve
Laia Carbonell
Mixtura Editorial. 22 €
En este poemario bilingüe español/catalán se recogen los dos volúmenes publicados hasta el momento por la poeta nacida en Castellbisbal (Barcelona) Laia Carbonell, y por primera vez traducidos al español por Elena Aguilar. Joven pero a tener en cuenta. Voz muy potente.
Jardín cerrado
Carlos García Mera
Devenir. 12 €
Poemario colmado de reflexión, luz y esperanza en la palabra poética, al fin y al cabo refugio para los que se han quedado sin casa, o los que intentan desesperada y melancólicamente imaginar el hogar familiar desde la pérdida. Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana.
Endechas del consuelo
Fermín Herrero
Averso. 12 €
Fermín Herrero reedita uno de sus títulos más celebrados y que lo consolidó como uno de los poetas más destacados de su generación. Textos que escarban en lo cotidiano, de lo pequeño a lo diario, de la mirada exterior a la naturaleza como la introspección subjetiva. O las dos cosas mezcladas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
- Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
- Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad 2025
- La ‘Austenmanía’ está más viva que nunca: los fans de Jane Austen vibran en el 250 aniversario de su nacimiento
- Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación
- De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar