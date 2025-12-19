Los mejores libros de poesía para regalar esta Navidad 2025

El magmático panorama de la poesía posee demasiadas referencias interesantes, de las que aquí solo dejamos constancia de algunos nombres y títulos. Las editoriales emergentes han remontado de manera muy significativa, lanzando libros muy atractivos.

Como suele ser habitual, Pre-Textos ha publicado numerosos poemarios importantes, de los que destacamos 'Obra completa II. Cuaderno azul (Poemas 1996-2009)' (27 €), del peruano Eduardo Chirinos; de otro peruano, Miguel Ángel Zapata, citamos 'Escribo caminando. Antología poética (2025-1983)' (20 €), y, por último, el extraordinario 'Detrás de la ciudad y antes del cielo' (13 €), del mexicano malogrado Julio Trujillo.

Por otra parte, y en Tusquets, de la rumana afincada en España Corina Oproae hay que leer 'Cómo enterrar al padre en un poema' (17 €). En Hiperión apareció 'El Libro (no) de los Salmos' (12,95 €), de la argentina Susana Szwarc. En Bartleby, 'Corriente invisible' (13 €), de Antonio Luis Ginés, y 'La hermana aprendida' (14 €), de Ana Martín Puigpelat. De Vandalia subrayamos 'La guarida inútil. Poesía reunida (1970-2024)' (25 €), de Álvaro Salvador.

En Renacimiento, 'Luna baja' (15,90 €), de Francisco Díaz de Castro. En Visor mencionamos 'El gran amor' (12 €), de Andrés García Cerdán. De La Bella Varsovia, 'Amarilis' (12,90 €), de la argentina de origen bielorruso Natalia Litvinova. De Bajamar, 'La isla ungular (Fábulas e incursiones)' (15 €), de María Solís Munuera.

De Huerga & Fierro, 'Seda torcida' (11 €), de Gloria Díez, e 'Historia de la carne' (12 €), de la dominicana Bileysi Reyes. En RIL Editores, 'Podría poner el mundo' (15 €), de Helena Mariño, y 'Los últimos del oeste. Poetas extremeños del siglo XXI' (20,90 €), en edición de Dionisio López. Y no hay que olvidar, para acabar:

Un mar que nadie mira Marina Casado Reino de Cordelia. 14,95 €

A lo largo y ancho de 'Un mar que nadie mira', Marina Casado ofrece un exquisito ejercicio de lirismo en el que confluyen la constancia del paraíso al que no habremos nunca de regresar con la evidencia del final inexorable.

La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo Varios autores Bartleby / La Torre Magnética. 19 €

Este volumen reúne por vez primera en España las voces de 19 poetas mujeres que se situaron en la órbita del surrealismo, desafiando los límites espaciales, temporales y de género asignados al movimiento. La coordinación y el prólogo son de Lurdes Martínez.

Y caerá la nieve Laia Carbonell Mixtura Editorial. 22 €

En este poemario bilingüe español/catalán se recogen los dos volúmenes publicados hasta el momento por la poeta nacida en Castellbisbal (Barcelona) Laia Carbonell, y por primera vez traducidos al español por Elena Aguilar. Joven pero a tener en cuenta. Voz muy potente.

Jardín cerrado Carlos García Mera Devenir. 12 €

Poemario colmado de reflexión, luz y esperanza en la palabra poética, al fin y al cabo refugio para los que se han quedado sin casa, o los que intentan desesperada y melancólicamente imaginar el hogar familiar desde la pérdida. Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana.

Endechas del consuelo Fermín Herrero Averso. 12 €

Fermín Herrero reedita uno de sus títulos más celebrados y que lo consolidó como uno de los poetas más destacados de su generación. Textos que escarban en lo cotidiano, de lo pequeño a lo diario, de la mirada exterior a la naturaleza como la introspección subjetiva. O las dos cosas mezcladas.