Los mejores libros sobre deportes y deportistas para regalar esta Navidad 2025

Hace unos años no había (casi) ninguno, pero, de un tiempo a esta parte, las estanterías de las librerías y hasta de los quioscos (aunque cada vez quedan menos) se han llenado de libros sobre deportes o deportistas.

Los hay de todo tipo, desde biografías fantásticas hasta manuales de estrategias y/o para saber cómo y por qué se juega de una u otra manera, pasando por relatos épicos y héroes míticos. Hasta esta explosión, disfrutábamos más de ver y vivir con pasión cualquier deporte (o todos) que de leer (no digo instruirnos, no, leer) sobre ellos.

366 historias del fútbol mundial que deberías conocer Aldredo Relaño Booket. 14,95 €

Es una reedición en formato bolsillo, pero vale la pena porque Alfredo Relaño no solo es un periodista: es un enfermo del balón que aquí explica las mejores historias del fútbol, una para cada día del año: la triste muerte de Maradona, el histórico doblete de oro de Alexia Putellas, el parón del fútbol por el covid, el estrambótico burofax de Messi al Barcelona, el FIFA 'gate', la primera gran bronca entre Barça y Madrid...

El fútbol y su filosofía Martí Perarnau Roca Editorial. 21,90 €

Otro amigo. Tras su exitoso 'Dios salve a Pep', el exsaltador Martí Perarnau explica que el fútbol es una batalla de ideas. Los equipos se enfrentan a partir de conceptos planteados por los entrenadores y buscan 'convencer' al rival.

El tenis desde dentro Roberto Carretero Magazzini Salani. 18 €

Puede que sea más un libro periodístico, pero es una obra estupenda para conocer el mundo del tenis: Roberto Carretero habla con Rafa Nadal, Gustavo Kuerten, Marat Safin, Álex Corretja y Albert Costa. Prologado por Carlos Moyá, último entrenador del rey de Roland Garros.

30 jugadores de baloncesto que hicieron historia Danila Sorrentino y Tommaso Trevisani Moon. 10 €

De Michael Jordan a LeBron James, pasando por Magic Johnson y Shaquille O’Neal, este libro ilustrado acerca a los jóvenes las biografías, las estadísticas y los hitos de los mejores baloncestistas. Sí, está Pau Gasol.

Grand Prix Will Buxton DK. 24,95 €

Will Buxton es el Antonio Lobato británico. Él lo sabe todo sobre los grandes pilotos, los circuitos más icónicos, las escuderías legendarias y la ciencia que esconden los bólidos.

Alpes, más allá de los límites Kilian Jornet Now Books. 24,95 €

Si hablamos de locos por el deporte, Kilian Jornet es el más loco. A alguien que ha escrito 'La frontera invisible', 'Nada es imposible' y 'Correr o morir' difícilmente lo podemos calificar (solo) de deportista. Aquí explica cómo enlazó las 82 cumbres de más de 4.000 metros de los Alpes en 19 días.

Cultura skateboard Morgan Bouvant y Sébastien Carayol Blume. 60 €

Desde los Juegos de Tokio 2020, el 'skateboarding' es olímpico. No es solo un juego, como demuestra este monumental y detallado libro que incluye 17 entrevistas, 250 'skaters', 400 fotografías, 180 tablas, 100 pegatinas... Imprescindible para los aficionados.