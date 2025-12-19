Los mejores libros de cine para regalar esta Navidad 2025

Este ha vuelto a ser un año con profusión de libros de cine planteados desde todas las perspectivas posibles: biografías, autobiografías, textos sobre cineastas, intérpretes o películas concretas, ensayos centrados en obras de culto, novelas escritas por directores (de Pier Paolo Pasolini a Woody Allen y Óscar Aibar), obras en torno al guion y aspectos técnicos, reediciones de novelas que han servido de base para películas de éxito o panorámicas sobre géneros.

Además de los títulos seleccionados a continuación, destacamos la aparición de dos libros de memorias de veteranos actores británicos como son Michael Caine ('No mires atrás, tropezarás. Mi guía de vida'. Erasmus. 23,95 €) y Anthony Hopkins ('Lo hicimos bien, chico'. Cúpula. 20,85 €), así como los escritos sobre cine de la filósofa y ensayista María Zambrano ('Tiempo y luz'. Mardulce. 15,20 €), que aventuraban hace más de medio siglo algunas corrientes cinematográficas que estaban por llegar, y un libro alrededor de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' ('Medication time'. Sílex. 20,90 €), en el que Albert Galera disecciona el oscarizado filme de Milos Forman sobre la novela lisérgica de Ken Kesey.

Las trayectorias de la puñalada Agustín Rubio Alcover y Antonio Loringuillo-López Editorial UOC. 19 €

El 'giallo' no es solo el thriller de terror de Dario Argento o Mario Bava, sino que tiene su base en el 'romanzi gialli', la novela policiaca italiana. En este libro se seleccionan 50 títulos fundamentales. No faltan clásicos como 'El pájaro de las plumas de cristal'.

The Rocky Horror Picture Show Popy Blasco Dos Bigotes. 18,95 €

La adaptación al cine del musical de Richard O’Brien realizada en 1975 por Jim Sharman y con Susan Sarandon fue un fracaso comercial, pero, a través de proyecciones con fans entregados que las convertían en auténticos 'happenings', se transformó en filme de culto y manifiesto LGTBIQ+. Este libro repasa punto por punto toda su transgresora historia.

Malditos, heterodoxos y alucinados Javier Memba Efe Eme. 32,30 €

Un repaso al malditismo cinematográfico, a directores, actrices, actores o escritores que por una razón u otra se convirtieron en autores marginales y de ahí a figuras de culto. De Erich Von Stroheim a Jean Seberg, de Sam Peckinpah a Jean Eustache.

Los mil rostros del Fantasma de la Ópera Mario Hernández Diábolo. 26,55 €

Repaso profusamente ilustrado a la evolución de este personaje clásico del imaginario gótico, de la novela de Gaston Leroux a los musicales pasando por la versión muda de Lon Chaney y la relectura en clave pop que hizo Brian De Palma bajo el título 'El fantasma del paraíso'.

Las palabras nunca están ahí cuando las necesitas Ingmar Bergman Fulgencio Pimentel. 25,00 €

Colección de ensayos y textos del director sueco en los que queda claro que, como afirmó en 1959, Ingmar Bergman no deseaba expresarse con la palabra escrita o el teatro: "Yo soy cineasta. El cine es mi medio de expresión".

Pier Paolo Pasolini Nórdica. 32,50 €

Esta obra monumental en ambición y extensión había sido publicada por Seix Barral en 1993. Inencontrable desde hace años, revela la virulenta creatividad del poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini en forma de rompecabezas. La empezó en 1967 y quedó inconclusa con su asesinato en 1975.