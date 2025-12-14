15 libros de las letras catalanas para obsequiar esta Navidad 2025

2025 ha confirmado un nuevo año de mala salud de hierro para las letras catalanas (mala, por la preocupante situación del uso de la lengua propia en Catalunya; de hierro, por la abundancia de títulos). Varias generaciones de escritores de horizontes muy variados conviven para enriquecer un rico sistema editorial (un fenómeno único en Europa) con una multiplicidad de propuestas que nos permiten señalar una clara tendencia: el relato de signo autobiográfico, siguiendo la estela exitosa del género autoficcional y del true crime, lo que nos lleva a pensar en un hiperrealismo literario. Por ejemplo, tenemos 'Jo era un noi' (Angle / Sexto Piso. 18,90 €), de Fer Rivas, obra en primera persona sobre el difícil proceso de cambio de género en un libro, por otra parte, muy necesario.

También abundan los relatos memorialísticos, como 'Una noia a la ciutat' (Anagrama. 17,90 €), las memorias de juventud de Mercè Ibarz ambientadas en la Barcelona de los 70, y 'Gràcies' (Edicions 62 / Alfaguara. 18,90 €), de Carme Riera, una conversación amistosa con sus lectores para exponer con confianza algunas interioridades de su recorrido como escritora, tomando como punto de partida la publicación, en 1975, de su primer –y fulgurante– relato Te deix, amor, la mar com a penyora.

Otro autor consolidado y multifacético, Vicenç Altaió, ha publicado asimismo sus memorias en un fecundo ejercicio de evocación que contribuye a ensanchar la mirada sobre un periodo cultural: en 'El somni de la subversió' (Galaxia Gutenberg. 24 €) retrata, a través de su lúcido testimonio, la efervescencia artística de Barcelona durante los 70 y los 80. Narra, por ejemplo, la eclosión, durante la Transición, del arte posmoderno en manos de artistas como Perejaume, Miquel Barceló y Jordi Amat, con los que se vinculó.

'Escenaris' Autor: Toni Sala Editorial: L’Altra 275 páginas. 20,90 €

Tras 'Els nois' (2014) y 'Persecució' (2019), Toni Sala cierra su 'Trilogía del mal' con esta obra polifónica a tres bandas: un actor en crisis, una enfermera que quiere ser madre a toda costa y un joven solitario y voluminoso que malvive en Puigcerdà. Retrato lúcido y realista de la sociedad catalana actual, en 'Escenaris' los personajes naufragan, abusan, se dejan arrastrar, y todo ello con un punto de humor negro. El azar vuelve a ser aquí un elemento central, como en toda la trilogía.

'Una cançó de pluja' Autor: Joan-Lluís Lluís Editorial: Club Editor 145 páginas. 19 €

Una orangutana se escapa de una jaula y empieza un camino que la lleva por el lado más oscuro del hombre, en el corazón de una selva palpitante de vida. Una historia escabrosa e intensa, pero necesaria, que toma, como voz narrativa, la del animal, bautizado como Ella-calla. Estamos ante una fábula magnífica inspirada por un hecho real que intenta ponerse en la piel de otra especie para, en realidad, mostrar la profunda miseria del ser humano.

'Proses reposades' Autor: Miquel Martín i Serra Editorial: Periscopi 256 páginas. 20 €

Los artículos literarios recogidos aquí proponen una serie de reflexiones sobre cuestiones de la actualidad, pero también intemporales, como la literatura, la cocina, la historia... El autor de Begur contempla el territorio que lo rodea y convierte el arte de vivir en unos relatos de estilo planiano. Como trasfondo a su deambular pausado, un territorio, el Empordà, que da uniformidad a unos textos que parecen tener como faro espiritual el Montgrí.

'Els alats' / 'Los alados' Autora: Elisabet Riera Editoriales: Males Herbes / Siruela 242 / 224 páginas. 19,90 / 19,95 €

A medio camino entre el ensayo y el relato autobiográfico, Elisabet Riera despliega su universo imaginario al ritmo del aleteo de los pájaros. La autora repasa mitos, historias, leyendas de todos los rincones del mundo que orbitan alrededor de las aves para desplegar todo el simbolismo que contienen por el hecho de ser animales voladores. En la base se halla una experiencia personal de la autora y fundacional para su poética: su padre la llevaba a la Rambla a consultar los pájaros de la suerte que ofrecían mensajes de la fortuna.

'Eileen' / 'Eileen' Autor: Miquel Berga Editoriales: Edicions 62 / Tusquets 200 / 208 páginas. 21 €

Ganadora del Premi Joanot Martorell, esta novela nos descubre a la figura femenina que eclipsó el escritor británico Georges Orwell: la poeta irlandesa Eileen O’Shaughnessy. La narración alterna unas cartas (ficticias) que Eileen envía a una amiga y un relato en tercera persona sobre los hechos que vivieron juntos durante la Guerra Civil española. El libro retrata, a través de este matrimonio que lucha contra el fascismo, una Barcelona en estado de emergencia convertida en un nido de espías. Miquel Berga ha querido mostrar su visión de Eileen como una mujer fuerte y liberada, para nada sometida a su marido escritor.

'Perfectament imperfecta' / 'Perfectamente imperfecta' Autora: Carla Gracia Editoriales: Univers / Catedral 224 páginas. 20 €

La protagonista de esta novela, de humor negro e inspiración autobiográfica, es una madre joven superada por la situación de su hijo, que puede sufrir autismo, y por la de su madre, una mujer con una energía desbordante que la descoloca con sus excentricidades. Las circunstancias, pese a ser adversas, la llevan a descubrir su fortaleza interior en un acto de superación personal.

'Aquest tros de vida' / 'Este trozo de vida' Autor: Estel Solé Editoriales: Columna / Destino 320 / 328 páginas. 22,90 €

Novela actual sobre la maternidad protagonizada por una científica que vive de primera mano la precariedad laboral sin perder el entusiasmo por conciliar su trabajo con la crianza. A raíz de un viaje a Occitania en el que conoce a un matrimonio especial, Margue y Benoît, su vida cambia para siempre. Ganadora del Premi Ramon Llull, la obra reflexiona sobre la necesidad de dejar atrás el pasado para iniciar una nueva vida sin arrastrar pesadas mochilas sentimentales.

'Qui salva una vida' Autora: Núria Cadenes Editorial: Proa 232 páginas. 20,90 €

Esta novela histórica de concienciación social, Premi Proa 2025, se presenta como un homenaje a los héroes anónimos que ayudan de forma desinteresada en momentos de peligro y dificultad. Núria Cadenes se basa en la historia real de su tío abuelo, mosén Joan, un sacerdote que en la década de 1940 organizó una red de evasión en la Cerdaña.

'Mercromina' Autora: Aida Sunyol Editorial: Edicions 62 272 páginas. 21,90 €

Sentido del humor y mucho desparpajo emana de la primera novela de Aida Sunyol, ganadora del Premi BBVA Sant Joan, una narración coral ambientada en la Barcelona contemporánea y poblada por personajes con heridas sentimentales difíciles de cicatrizar, una generación que ya no puede creer en dios y que lucha por no naufragar en una ciudad que se ha vuelto hostil al tiempo que global.

'Massa a prop del cel' Autor: Jordi Pujol Nadal Editorial: Onada Edicions 136 páginas. 16 €

Le delicadeza domina los 20 cuentos de este volumen, Premi Narrativa Deltebre. Abre el libro un composición de Josep Carner, Conversa de núvols, que da el tono a deliciosos relatos de la vida cotidiana y anónima, transitados por personajes de buen corazón que observan las nubes y, al mal tiempo, ponen buena cara.

'4 estacions i 1 ramat' Autor: Jordi ‘Toti’ Juanola Editorial: Símbol Editors 156 páginas. 20 €

Los habitantes de La Vall de Camprodon lo conocen bien: Jordi Juanola, Toti, es el pastor del Mas la Capallera, en Rocabruna, un hombre arraigado a la tierra y a una manera de relacionarse con el entorno desde el respeto y el amor por la naturaleza. En su primer libro, que se alimenta de su cuenta en X (@xaiecologic), muestra cómo es su día a día, al tiempo que reflexiona sobre un oficio que se resiste a desaparecer.

'Viladelsac' Autor: Damià Bardera Editorial: La Segona Perifèria 168 páginas. 18 €

Publicado inicialmente en 2017, se reedita con un prólogo de Artur Garcia Fuster. Toma la forma de dietario y gira alrededor de un pueblo inventado del Empordà, donde el autor –entonces un niño– se traslada a vivir al cuidado de sus abuelos. Más que una evocación edulcorada de la infancia, indaga en un modo de vida ancestral que fascina al novelista.