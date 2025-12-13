Los libros que Inés Martín Rodrigo recomienda regalar esta Navidad 2025

Hay decisiones que no tomamos, no podemos. Es el azar, providencia para algunos, destino para otros, el que decide por nosotros. Así sucede en muchas de las ocasiones, vitales, de las que luego se nutre la ficción, y la no ficción también. Resulta por eso paradójico, reconfortante y maravilloso, que dispongamos de libertad plena, verdadera, para elegir los libros que nos acompañan a lo largo del año.

Porque es acompañar, sí, lo que hace la literatura, la que escribes, la que lees; las palabras te guían, te reconfortan, incluso las más duras, igualmente bellas. Así ha sido, una vez más, en 2025; doce meses durante los que he disfrutado del placer de la relectura, he descubierto a autores fascinantes, me he reencontrado con escritores en estado de gracia, he vuelto a quienes nunca fallan y mi devoción por la literatura que no deja indiferente ha seguido aumentando. He aquí el resumen.

Orbital Samantha Harvey Anagrama 18,90 €

Basta un párrafo para describir 'Orbital', una extraordinaria novela con la que Samantha Harvey logró el Premio Booker: "Quizá la civilización humana pueda compararse a la vida de un individuo. Al crecer abandonaremos la realeza de la infancia para alcanzar una suprema normalidad; descubrimos que no tenemos nada de especial y en un arrebato de inocencia nos asalta una alegría absoluta: si no somos especiales, tal vez no estemos solos". Un precioso viaje al espacio literario protagonizado por un grupo de astronautas que orbitan alrededor de la Tierra en la Estación Espacial Internacional.

Manual para la obediencia Sarah Bernstein Random House 19,90 €

Tras entrar en la prestigiosa lista 'Granta' de mejores jóvenes narradores con su primera novela, Sarah Bernstein fue finalista del Booker Internacional con la segunda, 'Manual para la inocencia', una historia en la que cuestiona la relación entre el cuidado y el control. La aparente inocencia de su protagonista, una joven que se muda a un país remoto para ser el ama de casa de su hermano, es sólo la fachada narrativa de un libro de un lirismo evocador y angustioso.

Cuéntamelo todo Elizabeth Strout Alfaguara 21,90 €

Hay personajes literarios que provocan en el lector sentimientos contradictorios, del amor al odio en unas cuantas páginas. Uno de ellos es, sin duda, Olive Kitteridge, al que su creadora, Elizabeth Strout, reúne finalmente con Lucy Barton, protagonista de otras de sus novelas, en 'Cuéntamelo todo'. Un libro delicioso, donde vuelve a quedar patente la asombrosa capacidad de Strout para narrar y que concentra su particular credo literario: la existencia sólo tiene sentido cuando se convierte en un relato compartido, no importa que sea entre dos desconocidos o entre dos espíritus afines.

Devociones. Poesía reunida Mary Oliver Lumen 28,90 €

Ha tardado, pero por fin se ha publicado en España 'Devociones', antología que reúne la poesía de Mary Oliver, una de las autoras estadounidenses más populares de las últimas décadas, adorada por sus lectores hasta la devoción y galardonada con premios como el Pulitzer o el National Book Award. Su obra hoy es tan popular que suele ser recitada en ceremonias de graduación, bodas, funerales, en una suerte de plegaria común que repite sus versos más conocidos: "Decidme, ¿qué es lo que planeáis hacer con vuestra única, preciosa y salvaje vida?".

Prohibido morir aquí Elizabeth Taylor Libros del Asteroide 20,95 €

Libros del Asteroide ha recuperado este año 'Prohibido morir aquí', la gran novela de Elizabeth Taylor, una de las autoras británicas más celebradas del siglo XX y, sin embargo, muy desconocida en nuestro país. Publicada originariamente en 1971, la historia la protagoniza la señora Palfrey, quien, tras quedar viuda, decide dejar su casa en el campo e instalarse en el hotel Claremont, en Londres. Allí compartirá las rutinas y pesares propios de la vejez con huéspedes que componen un fabuloso elenco de personajes secundarios.

Apuntes para John Joan Didion Random House 21,90 €

'Apuntes para John', libro póstumo de Joan Didion, publicado tres años y medio después de su muerte, recoge las notas de las sesiones de la escritora con un psiquiatra al que acudió entre finales de los 90 y principios de los 2000, unos "años difíciles" para su familia. A la autora de 'El año del pensamiento mágico' y 'Noches azules' le destrozó la vida no poder salvar a su hija Quintana, víctima del alcoholismo. Didion se culpó por ello, y estos textos son el testimonio de una madre sin consuelo. Una lectura emocionante y conmovedora, que rompe el corazón.

Lluvia pequeña Garth Greenwell Random House 23,90 €

'Lluvia pequeña' es una novela bellísima, muy conmovedora, en la que Garth Greenwell cuenta, partiendo de su propia experiencia, la estancia de un poeta en la UCI de un hospital de Iowa (Estados Unidos) a causa de un dolor repentino e insoportable. "No era más que una cosa minúscula acuclillada, una pizca de materia terriblemente asustada, totalmente insignificante, el mundo entero", dice el protagonista. Sí, somos un cuerpo, todos. Pero sólo unos pocos autores son capaces de trascender el yo desde el sufrimiento y hacerlo universal. Greenwell es uno de ellos.

El emperador de Alegría Ocean Vuong Anagrama 22,90 €

Ocean Vuong, que llegó con su familia a Estados Unidos con dos años tras haber pasado por un campo de refugiados de Filipinas, creció alrededor de su madre y a su cuidado, pues él era el único de su familia que hablaba inglés. Aquel niño sensible e intuitivo logró ir a la universidad, un hecho insólito en su entorno, y terminó convirtiéndose en un fenómeno literario, un escritor de fama mundial alabado además por estrellas mediáticas como Oprah Winfrey. Su última novela, 'El emperador de Alegría', es una historia de redención y dolor profundamente conmovedora y escrita en estado de gracia, un altar literario a sus ancestros, que le siguen acompañando.

Escribir como si ya hubieras muerto Kate Zambreno La uÑa Rota 22 €

'Escribir como si ya hubieras' muerto es el último de los libros de Kate Zambreno traducido al castellano por la editorial La uÑa Rota, un título que resume la aspiración literaria de la autora estadounidense. Con la muerte muy presente en su vida desde que falleció su madre a los 55 años (no dejen de leer 'Mi libro madre, mi libro monstruo'), aquella tragedia lo cambió todo e hizo que Zambreno se convirtiera en la escritora que ahora es, capaz de alumbrar textos que dialogan con la naturaleza efímera de la existencia, la evidencian.

En la naturaleza las cosas crecen Yiyun Li Chai Editora 19,50 €

Tras perder en 2017 a su hijo mayor, Vincent, que se quitó la vida a los 16 años, Yiyun Li hubo de enfrentarse siete años después a la muerte de James, el pequeño de los dos hermanos, que se suicidó con 19. Desde allí, instalada en lo abisal, decidió recurrir a las palabras, asirse a ellas, pero no como consuelo, pues no es posible, sino a modo de mesurada reflexión. En las páginas de 'En la naturaleza las cosas crecen', el libro surgido de aquellos días de profundo desconsuelo, no hay ni rastro de sensiblería. Tampoco condescendencia ni victimismo. Sí honestidad, con párrafos de una dureza difícil de digerir, crudeza, valentía y toda la potencia narradora de una escritora portentosa, incluso en los peores momentos de su vida.

Hamnet (edición ilustrada) Maggie O’Farrell Libros del Asteroide 26,95 €

Poco más se puede añadir de 'Hamnet', la prodigiosa novela con la que Maggie O'Farrell deslumbró al mundo contando, entre la ficción y la realidad, la historia familiar de Shakespeare. Cuatro años después, ha vuelto a las librerías en una preciosa edición ilustrada que me ha permitido gozar del placer de la relectura.