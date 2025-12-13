Los libros como huida sanadora

Llegan los días de las recomendaciones y los consejos. Hay un término muy contemporáneo que me gusta: prescribir. Es un vocablo médico. Son ellos los que prescriben lo que acaban siendo sustancias naturales o químicas que normalmente sanan, siempre con la alerta de las contraindicaciones. Pero tampoco hay que buscar el lado negativo de algo que apunta hacia la curación. Digo esto porque las recomendaciones de libros siempre parten de un proceso psicológico. Los periodistas culturales recomendamos al mayor. Esto es lo que hay y usted escoje entre todo el surtido. La elección de un libro para autorregalarse o para obsequiar a otra persona es un proceso delicado y que debe hacerse con tiento. De no ser así, el libro acabará en cualquier estantería o reregalado a otro postor.

Encontrarán en estas páginas o en nuestra web una larga lista de artículos aportando ideas para que su elección sobre el mejor libro sea consciente y de larga oferta. Aunque tampoco es necesario un libro. El bazar que ha compuesto nuestra compañera Inma González es un ejemplo. Estas épocas navideñas son perfectas para encontrar algún detalle que esté relacionado con los libros, pero que no sea un libro. Yo ya he escogido una máquina de escribir antiguo formato que acepta un iPad en el hueco del papel y se conecta por bluetooth con las teclas que se hunden en el teclado. Una flipada vintage maravillosa.

Sobre las recomendaciones, el año ha sido muy fructífero. Las librerías se han llenado de piezas literarias o ensayísticas para todos los gustos y de mucha calidad. Y el negocio del libro no se detiene. Así nos lo confesó la semana pasada en la FIL de Guadalajara a un grupo reducido de periodistas Núria Cabutí, CEO de Penguin. Ella es la mujer más humildemente poderosa de la edición en el mundo, y prevé un 2026 más o menos igual de bueno que el 2025. Esta es una buenísima noticia, porque ya llevamos cuatro años en crecimientos espectaculares y sería el quinto.

Dentro de ese festival de publicación de libros hay dónde elegir. Yo les propongo comenzar por lo trascendental, lo sublime, lo sobrenatural. Y con ello me quedaré para recomendarles el libro 'Sobre Dios' (Paidós/Edicions 62) del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades Byung-Chul Han. Unas 100 páginas de reflexiones, reconfortantes o no, de la mano de Simone Weil, una de las mujeres más fascinantes del siglo XX. Nacida en el seno de una familia judía, a la que le atrajo el cristianismo pero, sobre todo, la esencia espiritual de los seres humano. Si tienen un/a amigo/a que le guste darle vueltas a la existencia, no lo duden.

Si quieren seguir dándole vueltas a la cabeza, para bien, por supuesto, y disfrutando de las existencias humanas deberían darle una oportunidad a 'Orbital', de Samantha Harvey, publicado en Anagrama. Serán vueltas en la órbita de la Tierra, porque no es tan habitual encontrarse con una novela de astronautas, pero de una profundidad extenuante. Seis astronautas, mujeres y hombres, que, mientras hacen sus trabajos rutinarios y fundamentales en una estación espacial, reflexionan sobre la vida, ven la esfera de la Tierra a cientos de kilómetros, y sobre Dios, cerca de él. O al menos eso parece ocurrir. Ganó el premio Booker y hasta el Ursula K. Le Guin, dedicado a un libro de ficción imaginativa. Y es que el espacio o te vuelvo loco o te eleva. Una buena forma de experimentarlo en vena es este libro.

"Todas las tardes voy al Museo de los Esfuerzos Inútiles. Pido el catálogo y me siento frente a una gran mesa de madera. Las páginas del libro están un poco borrosas, pero me gusta recorrerlas lentamente, como si pasara las hojas del tiempo". Así comienza el libro de Cristina Peri Rossi publicado en 1983 y reeditado el pasado año por Menoscuarto Ediciones, 'El museo de los esfuerzos inútiles' junto a 'Extrañas parejas', otro libro de relatos posterior al Premio Cervantes. Son relatos, pero de una poeta consagrada, dura y dulce. Debería ser obligatorio leer, al menos una vez al año, a la Peri Rossi. Por salud. Es vitamínica y reconfortante. Despierta a un muerto. ¡A celebrarlo!