José Montilla, expresident de la Generalitat: "La tramas de Thomas Mann serían parecidas a las alcurnias burguesas catalanas"

Si le pido tres títulos…

Le doy tres, pero podrían ser otros. Los dos primeros los leí hace años, pero resisten al tiempo: 'Los Buddenbrook', de Thomas Mann y 'El mundo de ayer', de Stefan Zweig. El tercero lo leí hace poco: 'El imperio de la sombra', de varios autores, dirigido por Giuliano da Empoli.

El último título va de geopolítica. ¿A las grandes potencias les molesta Europa?

Molesta porque es competencia, un mercado a repartirse desde premisas distintas Rusia, China y USA, el socio y aliado desleal. Europa está cada vez más sola porque crecen las autocracias y retroceden las democracias, la agreden desde Rusia, la colonización desde USA y China con sus plataformas y sus productos.

'Los Bunddenbrook', una saga. ¿Por qué este libro?

Es su primera novela y me agradó más que 'La montaña mágica', que es de un Mann más maduro y filosófico. Por la trama sería parecida a alcurnias burguesas catalanas, el crecimiento de la burguesía fabril y comercial ligado al crecimiento de una ciudad.

'El mundo de ayer', ¿muestra la evolución de Europa?

Sí, el ascenso del extremismo, la fragilidad de la paz, el odio y la intolerancia que forman parte de nuestra historia con terribles consecuencias. No las repitamos. Hay nostalgia en su relato por un mundo y una forma de vida desaparecidos para siempre, pero critica el mundo endogámico y de una seguridad más aparente que real, “era un castillo de naipes”, dice Zweig.

¿Quién lo introdujo en la lectura?

Mi padre y mi primer maestro de la escuela de Remolino (Iznájar), don Nicolás, que me ayudó a preparar la prueba de ingreso a Bachillerato con nueve años. Los dos primeros libros de ficción que me regaló mi padre fueron 'El país de las pieles' y 'Claudio Bombarnac', de Julio Verne. Acabé leyendo todas sus obras. También las de Salgari.

¿Alguna anécdota en torno a la lectura?

A mediados de los años 70 fui testigo de cómo tras la muerte de una persona muy mayor y culta, sus hijos vendieron a peso su excelente biblioteca. Pensé: qué lástima no tener ni el dinero para comprarla ni el espacio para guardarla. Había verdaderos tesoros.