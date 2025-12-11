Alejandro Escalante, director operativo del Grupo Omega: "A veces el reto es ser el intermediario entre todas las partes y que queden contentas"

Alejandro Escalante creció entre tornillos y planos. La empresa familiar, en la que siempre estuvo muy involucrado, nació poco antes que él. Primero, orientada al 'marketing', su padre empezó a recibir pedidos para construir estands en la Expo Guadalajara, que se había inaugurado casi al tiempo, en 1987. Pero en poco más de un año y medio, la compañía cambió de rumbo. "No había industria ferial en México. La fuimos aprendiendo mientras crecía", resume.

Hoy, Grupo Omega es el contratista detrás de muchos de los espacios más reconocibles de la FIL de Guadalajara: pabellones de país invitado, casetas institucionales, áreas comunes, alfombrado y logística. "Hacemos de todo: diseñamos, fabricamos, imprimimos, operamos, coordinamos servicios", detalla. Lo más difícil, admite, no está en la técnica, sino en la mediación: "A veces el reto es ser el intermediario entre todas las partes. Que todos queden contentos".

La FIL, dice, es diferente a cualquier otra feria. Mientras la mayoría de exposiciones están pensadas para empresas que buscan clientes, aquí el visitante es el lector. "Es un evento para el ciudadano común. Se nota que es más cultural que comercial", señala. Esa vocación transforma todo: desde la manera de diseñar los pabellones hasta el ritmo de la propia ciudad durante esos días.

El de Andalucía en 2006 fue el primer gran pabellón que levantaron y, desde entonces, han construido más de una decena. Este año trabajan con Barcelona, tras una experiencia especialmente buena con España: "Lo mejor con ellos es la flexibilidad. Siempre hay voluntad de entenderse, de encontrar soluciones".

En la vida de Alejandro, la FIL no es solo trabajo, es un paisaje anual que conoce desde dentro. "Tenemos más de 125 personas, se monta en seis días y se desmonta en dos", cuenta orgulloso. Y quizá por eso su oficio se resume en lo que no se ve: en la precisión y el cuidado por los detalles que permiten que miles de lectores disfruten de un pabellón, aun sin imaginar todo lo que hay detrás.