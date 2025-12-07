Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SELECCIÓN SEMANAL

Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Alan Pauls, Mercè Rodoreda y Pere Gimferrer

Esta semana, los críticos de la revista literaria de Prensa Ibérica también recomiendan la colección de cuentos de Anais Abakoni 'Marianne desnuda' y el poemario de Adriana Bañares Camacho 'Riesgo eléctrico', entre otros títulos

Pere Gimferrer: "No confundamos la literatura con la industria editorial"

El escritor Alan Pauls, autor del ensayo 'Alguien que canta en la habitación de al lado'.

El escritor Alan Pauls, autor del ensayo 'Alguien que canta en la habitación de al lado'. / EP

María Soto

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alguien que canta en la habitación de al lado

Alan Pauls

Random House

21,90 €

En este brillante ensayo, Alan Pauls descubre que muchas de las cosas que valió la pena escribir las escribió sobre otros, en estado de curiosidad, de fervor o de pasmo, para afinar con músicas ajenas. El Pauls de 'El factor Borges' y 'Trance' vuelve aquí con las herramientas pasionales de la crítica para ponerlas a prueba en la práctica del ensayo, único género capaz de revitalizarlas.

Salvaje linde

Mercè Rodoreda

Godall Edicions

18 €

'Salvaje linde' es una selección de 50 poemas de Mercè Rodoreda. La traducción es del poeta y lingüista Nicolau Dols, y el libro consta de un prólogo de Nieves Aguado y un epílogo de la poeta María Sevilla Paris. Se trata de la primera traducción al castellano de la poesía de Rodoreda y con ella una parte tan esencial como desconocida de la obra de la autora catalana llegará a nuevos públicos.

Balada

Pere Gimferrer

ESPASAesPOESÍA

16,90 €

Para celebrar su 80 cumpleaños, Pere Gimferrer condensa en 'Balada' décadas de búsqueda poética en un único canto de deslumbrante intensidad. Una obra plena de madurez: un poema erudito y torrencial de naturaleza sinfónica, en ocho movimientos que compendian la memoria lúcida del mundo y del lenguaje, sus fastos verbales e imaginativos, entre claroscuros y fulgores.

Marianne desnuda

Anais Abakoni

Caligrama Editorial

15,95 €

Los cuentos de 'Marianne desnuda', segunda colección de relatos de Anais Abakoni, se desarrollan en una isla exótica llamada Cueto, donde la protagonista va en busca del Amor. A través de un 'collage' de cuentos, memorias y un poema, la autora construye y deconstruye a su protagonista: una enigmática mujer parisina en su temeraria búsqueda del amor en esa isla tropical.

Riesgo eléctrico

Adriana Bañares Camacho

Editorial Páramo

15 €

'Riesgo eléctrico' es un poemario en el que Adriana Bañares Camacho indaga en el deseo, la memoria y la intensidad afectiva desde una perspectiva íntima. Según la propia autora, el libro nace de una experiencia amorosa dirigida a una mujer, y está escrito desde un lugar donde identidad y sentimiento se expresan con naturalidad, dejando que el poema respire y se despliegue sin artificio.

Pedra de tartera

Maria Barbal y Áurea López

Columna

22,90 €

Con motivo del 40 aniversario de su publicación, una edición ilustrada vuelve a colocar entre las novedades a este clásico catalán. Conxa hace balance de su vida desde principios del siglo XX hasta los 60, un periodo marcado históricamente por la República, la guerra y el franquismo, y personalmente por la pobreza, el patriarcado, la pérdida y la sensación de sentirse como una 'pedra de tartera' (canto rodado).

La presonera. A la recerca del temps perdut VI

Marcel Proust

Proa

22 €

Cuenta Valèria Gaillard, traductora al catalán de la obra cumbre de las letras francesas del siglo XX y colaboradora de este suplemento, que ella cuenta su vida a. P. y d. P, es decir, antes y después de enfrentarse a tan titánico trabajo. Lleva más de 10 años sumergida en esta aventura y todavía le quedan unos meses más: acaba de llegar a las librerías el sexto tomo y ya prepara el séptimo y último.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL