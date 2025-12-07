Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Alan Pauls, Mercè Rodoreda y Pere Gimferrer

Alguien que canta en la habitación de al lado Alan Pauls Random House 21,90 €

En este brillante ensayo, Alan Pauls descubre que muchas de las cosas que valió la pena escribir las escribió sobre otros, en estado de curiosidad, de fervor o de pasmo, para afinar con músicas ajenas. El Pauls de 'El factor Borges' y 'Trance' vuelve aquí con las herramientas pasionales de la crítica para ponerlas a prueba en la práctica del ensayo, único género capaz de revitalizarlas.

Salvaje linde Mercè Rodoreda Godall Edicions 18 €

'Salvaje linde' es una selección de 50 poemas de Mercè Rodoreda. La traducción es del poeta y lingüista Nicolau Dols, y el libro consta de un prólogo de Nieves Aguado y un epílogo de la poeta María Sevilla Paris. Se trata de la primera traducción al castellano de la poesía de Rodoreda y con ella una parte tan esencial como desconocida de la obra de la autora catalana llegará a nuevos públicos.

Balada Pere Gimferrer ESPASAesPOESÍA 16,90 €

Para celebrar su 80 cumpleaños, Pere Gimferrer condensa en 'Balada' décadas de búsqueda poética en un único canto de deslumbrante intensidad. Una obra plena de madurez: un poema erudito y torrencial de naturaleza sinfónica, en ocho movimientos que compendian la memoria lúcida del mundo y del lenguaje, sus fastos verbales e imaginativos, entre claroscuros y fulgores.

Marianne desnuda Anais Abakoni Caligrama Editorial 15,95 €

Los cuentos de 'Marianne desnuda', segunda colección de relatos de Anais Abakoni, se desarrollan en una isla exótica llamada Cueto, donde la protagonista va en busca del Amor. A través de un 'collage' de cuentos, memorias y un poema, la autora construye y deconstruye a su protagonista: una enigmática mujer parisina en su temeraria búsqueda del amor en esa isla tropical.

Riesgo eléctrico Adriana Bañares Camacho Editorial Páramo 15 €

'Riesgo eléctrico' es un poemario en el que Adriana Bañares Camacho indaga en el deseo, la memoria y la intensidad afectiva desde una perspectiva íntima. Según la propia autora, el libro nace de una experiencia amorosa dirigida a una mujer, y está escrito desde un lugar donde identidad y sentimiento se expresan con naturalidad, dejando que el poema respire y se despliegue sin artificio.

Pedra de tartera Maria Barbal y Áurea López Columna 22,90 €

Con motivo del 40 aniversario de su publicación, una edición ilustrada vuelve a colocar entre las novedades a este clásico catalán. Conxa hace balance de su vida desde principios del siglo XX hasta los 60, un periodo marcado históricamente por la República, la guerra y el franquismo, y personalmente por la pobreza, el patriarcado, la pérdida y la sensación de sentirse como una 'pedra de tartera' (canto rodado).

La presonera. A la recerca del temps perdut VI Marcel Proust Proa 22 €

Cuenta Valèria Gaillard, traductora al catalán de la obra cumbre de las letras francesas del siglo XX y colaboradora de este suplemento, que ella cuenta su vida a. P. y d. P, es decir, antes y después de enfrentarse a tan titánico trabajo. Lleva más de 10 años sumergida en esta aventura y todavía le quedan unos meses más: acaba de llegar a las librerías el sexto tomo y ya prepara el séptimo y último.