'Amanecer en la cosecha' y 'Alas de ónix' arrasan en los premios de Goodreads

Suzane Collins marcó a una generación entera publicando 'Los Juegos del Hambre' en 2008. La saga distópica cautivó con una característica crítica social que, cuando pasó a la gran pantalla, rápidamente creó una sólida red de fans. Esos lectores llevaban esperando desde 2020 una nueva entrega del mundo que tanto les cautivó, y cuando 'Amanecer en la cosecha' (Montena) llegó este año en librerías era evidente que arrasaría en ventas.

Para esta edición de los premios Goodreads Choice Awarads, la novela recibió un reconocimiento por parte de la comunidad lectora y se alzó con el premio a la mejor fantasía/ciencia ficción 'young adult' del año, además de proclamarse el título más votado de las 12 categorías con un total de 300.427 votos.

De muy cerca la siguió los dragones de 'Alas de ónix' (Planeta), de Rebecca Yarros, que con un total de 298.565 votos ganó la categoría 'romantasy' en una edición en la que el género 'young adult' volvió a demostrar que está más vivo que nunca. "Nunca vi venir esto en el sueño de escribir durante dos meses y medio 'Alas de sangre'. Era un riesgo cambiar de género y sonreí cada día de escribir ese libro", escribió la autora de la saga Imperio en sus redes sociales, celebrando el éxito de su tercera entrega de la saga.

Y para sueños tenemos a Taylor Jenkins Reid, que colsolidó su impecable recorrido editorial con 'Atmosphere', alzándose con el premio a mejor ficción histórica y tercera novela ganadora más votada con más de 250.000 votos.

Un 'grimdark' con tintes de Harry Potter, Holly Jackson y otra vez John Green

A la estela de estos títulos más mediáticos, el resto de categorías de los Goodreads Choice Awards han dibujado un panorama lector muy diverso y muy marcado por las redes sociales, sobre todo en títulos algo más juveniles. Y que SeLinYu se llevara el premio a mejor novela debut con 'Alchemised' no fue sorpresa para nadie. La novela, un 'grimdark' con una historia devastadora (y no apta para sensibles) sobre las tragedias que ocurren en los bandos perdedores de las guerras, se alzó como una de las favoritas al incorporar ciertos guiños a la saga de Harry Potter.

Fredrik Backman volvió a conquistar la categoría de ficción general con 'My Friends', una novela donde el autor sueco reafirma su habilidad para explorar vínculos humanos desde la ternura y la vulnerabilidad. Siguiéndole, el momento 'thriller' tuvo su momento de protagonismo gracias a Holly Jackson, que con 'Aún no estoy muerta' sumó otro éxito a su repertorio de misterio, esta vez dirigido a un público más adulto. En el caso del romance, Emily Henry -convertida ya en un fenómeno global- se impuso con 'Big Beautiful Life', mientras que el horror coronó a Grady Hendrix con 'Brujería para chicas descarriadas', una sátira oscura.

La fantasía adulta encontró su referente del año en 'Que entierren nuestros huesos en la medianoche', de V. E. Schwab, una historia que reafirma el talento de la autora para mezclar lirismo y oscuridad. En ciencia ficción, la victoria de 'The Compound', de Aisling Rawle, confirmó el buen momento de un género que este año ha destacado por propuestas ambiciosas y nuevas voces.

El apartado de no ficción se repartió entre nombres igualmente potentes: John Green sorprendió con 'Everything Is Tuberculosis', un ensayo íntimo que combina memoria, ciencia y reflexión social; Shari Franke ganó en la categoría de memorias con 'The House of My Mother'; y en historia y biografía el galardón recayó en 'How to Kill a Witch', de Claire Mitchell y Zoe Venditozzi, una investigación tan rigurosa como accesible.

Lista de ganadores: