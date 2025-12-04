‘El sueño del jaguar’, de Miguel Bonnefoy: el comienzo del mundo

Galardonada con el Gran Premio de la Academia Francesa, el Femina y finalista del Médicis, 'El sueño del jaguar' puede parecer un libro intempestivo, como si Miguel Bonnefoy (París, 1986), autor que escribe en francés, no supiera que existió un huracán literario que incendió las letras latinoamericanas y que se llamó realismo mágico. Muchos años después un escritor de padre chileno y madre venezolana, que escribe en francés pero que sabe que lo suyo es Venezuela, entiende la escritura como un torrente imparable de historias personales que a lo largo del libro se convierten en leyendas míticas.

Hay ecos y guiños más que evidentes a Gabriel García Márquez y a Alejo Carpentier, pero también a la literatura picaresca y a todas aquellas literaturas que cuentan un viaje a través de las sagas familiares legendarias, porque la historia de Antonio Borjas Romero es también la de Ana María Rodríguez (abuelos de Bonnefoy y hombres insignes de la historia reciente de Venezuela, médicos afamados pese a nacer en la miseria).

El autor entiende la escritura como un torrente imparable de historias personales que a lo largo del libro se convierten en leyendas míticas

Y la de ambos es también la de su hija Venezuela –madre del autor– y de Cristóbal, último eslabón de esta trama y 'alter ego' de Bonnefoy, narrador omnisciente que pone en negro sobre blanco todas estas historias que se imponen como un deber de la memoria personal y colectiva: "Una turbación palpitante lo atravesó hasta la raíz del cuello, un cataclismo interior cuya envergadura él jamás había explorado, pues únicamente el amor permite remontarse hasta el comienzo del mundo y la memoria de los hombres".

Entre lo personal y lo histórico

La novela es tanto la historia de Bonnefoy como del imaginario colectivo de un país que acabó por tener un 'boom' petrolero que lo llevó a la ruina. Y esa es también la historia política que narra este libro, una suerte de vaivén caleidoscópico entre lo personal y lo histórico, entre «la historia del desierto, la selva, la nieve y el bosque. O sea, es el espesor del aire, es el perfume de la sonrisa», según confiesa el propio Bonnefoy. A saber: Venezuela, el país.

Lo que se ha logrado aquí tiene que ver (y mucho) en cómo convertir una historia particular en un eco sorprendente de metáforas e imágenes torrenciales que una vez cerrado el libro quedarán en la memoria del lector como un círculo virtuoso que la estructura de la novela diseña a la perfección. Aquel niño abandonado al inicio del libro es rescatado por la muda Teresa "en los escalones de una iglesia, en una calle que hoy lleva su nombre". Porque, como quería el T.S. Eliot de 'Cuatro cuartetos', "El tiempo presente y el tiempo pasado / Acaso estén presentes en el tiempo futuro. / Tal vez a ese futuro lo contenga el pasado".

Convierte una historia particular en un eco sorprendente de metáforas e imágenes torrenciales que una vez cerrado el libro quedan en la memoria

El sueño que persiguen Antonio Borjas Romero y Ana María Rodríguez es el mismo que persigue Bonnefoy –inventar "un pasado familiar plagado de conquistas y sacrificios"–, y es fundacional en la medida en que su historia de amor se convierte también en un texto colectivo en el que caben miles de historias y cientos de personajes fabulosos. Como fabulosa es la traducción de Regina López Muñoz que ha sabido trasladar al castellano los ecos y el sabor de un texto poderosísimo, un libro que ha pretendido decir una imposibilidad: la persistencia de la poesía que se afirma en la prosa del mundo.

'El sueño del jaguar' Autor: Miguel Bonnefoy Traducción: Regina López Muñoz Editorial: Lisbros del Asteroide / Les Hores 272 páginas. 20,95 euros