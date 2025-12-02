LIBRERÍAS
Librería italiana, una segunda oportunidad
Cuatro madres del Liceo Italiano de Madrid han reabierto el espacio en la calle de Modesto Lafuente
Carmela García Prieto
Cuando cuatro madres del Liceo Italiano de Madrid se propusieron relanzar la Librería Italiana, sabían que aquel espacio, abierto desde 1984, podía tener una segunda oportunidad. El local necesitaba aire nuevo para convertirse en un lugar donde la literatura transalpina se sintiese cercana y viva.
Tras un verano de reformas y aprendizaje exprés, reabrieron a finales de este septiembre, listas para ser el punto de referencia que toda la comunidad esperaba. Hoy, entre estanterías llenas de clásicos y novedades en italiano y español, se juntan lectores de todas partes, familias del Liceo, estudiantes y curiosos que buscan recomendaciones.
Los clubs de lectura, los cuentacuentos, las clases de conversación, las presentaciones de libros y las fiestas de lectura esperan, porque la Librería Italiana ha recuperado su lugar y ahora da la bienvenida a 'tutti gli amanti dei libri'.
