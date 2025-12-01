Trece autores reinventan el calendario de Adviento con una antología romántica

El hecho de abrir un calendario de adviento, sea de chucherías o de objetos aleatorios, siempre es una de las ilusiones del mes de diciembre. Y, como en todo, los lectores también tienen ese pequeño regalo reservado en forma de libro, un estilo que el año pasado llegó a España de la mano de 'Un corazón por Navidad' (TBR) y que estas navidades vuelve con versiones renovadas como 'Un amor de diciembre' de Lauren Asher (Ediciones Martínez Roca) o de 'Cuenta atrás para el amor' (RBA Lit), que se han publicado este noviembre.

Para este último, que cuenta con un toque mágico 'extra', la editorial ha juntado a trece autores destacados del panorama de la literatura romántica de España para que dediquen dos capítulos cada uno para formar una antología de relatos ideal para "romper" y abrir cada día del mes de diciembre. Entre los autores se encuentran Eva López, Myriam M. Lejardi, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Miriam Mosquera, Raquel Arbeteta, Nira Strauss, Natalia Torvisco, Cristina Prieto Solano, David Olivas, Jen Bernal, María Zárate y Laia Soler.

Partiendo desde una misma premisa, cada uno exploró y creó sin límites algo único e irrepetible. "Se convirtió en un reflejo de la diversidad de un género que históricamente ha sido reducido a menos que literatura", resume María Terrén, editora de RBA Lit. Entre los 12 relatos (con dos capítulos por relato), cada autor explora caminos diferentes: algunos desde la magia, otros a través del humor, la tensión o el amor propio, y explorando tanto las primeras veces como las segundas oportunidades. "Así nace una antología por y para los que amamos el romance y nos encanta celebrarlo en cualquier momento del año", concluye Terrén.

Una lectura que sirve como refugio y calidez

El fenómeno de las novelas navideñas no deja de crecer. Y si algo confirman los autores que participan en 'Cuenta atrás para el amor' es que esa fascinación por las luces de la temporada, los reencuentros y las historias de segundas oportunidades tiene mucho que ver con la necesidad colectiva de refugio. "Las personas necesitamos cada vez más un refugio contra los problemas que hay en la sociedad, y las lectoras no son una excepción", reflexiona Raquel Arbeteta. "La nostalgia que rodea a la Navidad y su estética tan marcada hacen casi imposible que el lector no sienta interés cuando ve novelas ambientadas en esta época", explica a este diario la autora.

Esa misma idea de calidez, de encontrar un espacio seguro entre páginas, se repite en casi todos los escritores. Para David Olivas, la Navidad es "ese momento en el que te dan ganas de leer bajo una manta o ponerte una película con esta ambientación junto a amigos, familia o incluso uno mismo", una suerte de espacio protegido donde el amor y los recuerdos se entrelazan. Eva López lo describe como "una tarde en casa, con el árbol de Navidad puesto, la noche al otro lado de la ventana, una bebida caliente y un buen libro navideño". Y para Laia Soler, el encanto reside en esa conexión con la infancia: "Una historia navideña es como tomarse una taza de chocolate caliente delante de la chimenea. Nos reconecta con los niños que fuimos".

Esa sensación de nostalgia, sin embargo, no se traduce solo en dulzura y momentos felices. Algunas autoras han decidido retorcer la tradición desde dentro, como Myriam M. Lejardi, que convierte la feria de Hyde Park en un escenario de terror. Su relato, 'Los (monstruos) que entran… por los que salen', utiliza el imaginario navideño para hablar de "homofobia interiorizada y presión estética", y propone un viaje hacia el amor propio más que hacia el romántico. "En lugar de hablar sobre amor romántico, me centro en el propio", resume.

Otras optan por lo fantástico o lo paródico, como Nira Strauss, que confiesa entre risas que su historia es puro "mamarracheo": un romance paranormal con hombres lobo, villancicos y muérdago titulado 'Un alfa por Navidad'. En el extremo opuesto, Iria G. Parente y Selene M. Pascual combinan su ADN fantástico con la magia de las segundas oportunidades: "Encontraréis a dos chicas atrapadas en un bucle temporal durante el día de Nochebuena... y solo juntas podrán descubrir cómo salir de él".

13 autores que dejan su huella navideña

La diversidad de tonos y géneros es precisamente una de las virtudes del libro. Desde los científicos enamorados de Raquel Arbeteta, en un relato donde ella misma define como "rivalidad, batas de laboratorio y mucha tensión bajo las luces de Navidad" hasta la historia sobre precariedad y amor cotidiano que firma Miriam Mosquera, o la comedia romántica con gato incluido de Cristina Prieto Solano. "En mi relato los lectores encontrarán una relación falsa, risas, un amor floreciendo a pesar de las normas y mucha ternura (ah, y un gato con un nombre bastante terrible)", cuenta divertida esta última.

El espíritu navideño también se mezcla con la aventura en la propuesta de Jen Bernal, ambientada en el Polo Norte y basada en hechos reales: "Es de esas historias que piensas: no les puede estar pasando todo esto a los personajes, qué irreal parece, pero sí, sí que puede pasar". Mientras, David Olivas se inclina por una narración más intimista, sobre cómo las decisiones moldean el amor con el paso de los años: "Las historias de amor tienen diferentes caminos", resume sobre 'La vida después'.

Todas estas voces, distintas pero conectadas por el hilo rojo del romance, reflejan un momento de esplendor para el género en España. "Nunca ha habido tanta expectación ante determinados títulos", opina Arbeteta, aunque también reivindica más atención para las autoras nacionales: "¿Por qué es más interesante la historia de amor de Kevin y Natasha de Wisconsin que la de Carlos y María de Cartagena?". Una idea que comparte María Zárate, para quien aún queda trabajo por hacer: "La gente tiene que entender que leer romántica no te hace menos lector ni más tonto; leer romántica es una elección, una preferencia, y como tal hay que respetarla".