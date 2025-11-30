SELECCIÓN SEMANAL
Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Marcos Díez, Bárbara Arena y Ramón García Mateos
Esta semana, los críticos de la revista literaria de Prensa Ibérica también recomiendan las 'Palindrotiras' de José Pablo García y la novela 'Palenque', de Maielis González, entre otros títulos
María Soto
Las aproximaciones
Marcos Díez
Libros Canto y Cuento
17 €
'Las aproximaciones', así se titula el nuevo y extraordinario poemario de Marcos Díez, Premio Internacional de Poesía Generación del 27 y autor de una obra que destaca por su intensidad poética, su mirada íntima y su capacidad de conmover desde lo esencial. Versos que se alimentan del asombro por lo cotidiano y dejan el poema suspendido entre la realidad palpable y aquello que el lector percibe.
Cuando el mundo se llamaba Cerralbo
Ramón García Mateos
Premio Real Academia Española
Ediciones Valnera
20 €
En 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', reciente Premio Real Academia Española, Ramón García Mateos recrea literariamente ese pueblo salmantino, que agiganta en el recuerdo, donde el tiempo se ensancha y se detiene, hasta elevarlo al territorio mítico de Macondo o Tomelloso o Castroforte do Baralla o Paniceiros o las tierras altas de Eliambroz o el condado de Yoknapatawpha.
Un adiós
Bárbara Arena
Lengua de Trapo
17,50 €
Bárbara Arena cuenta en 'Un adiós' la historia de un amor unilateral, la de una familia marcada por un hecho que trunca su devenir y la de la España más antigua y poderosa, esa en la que los secretos familiares a veces se convierten en secretos de Estado. Una novela que toma como pretexto el funeral de un rey que se parece a Juan Carlos I para hacer un retrato muy sutil de las clases altas españolas.
Palindrotiras
José Pablo García
Autsaider Cómics
17,50 €
'Palindrotiras' es un libro, singular y maravilloso, de José Pablo García que contiene una serie de historietas que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, de ahí el título. Se trata, por tanto, de un volumen único: no existe otro tebeo como este, ni siquiera parecido. Un tesoro descomunal que alberga gemas, tanto en el terreno del cómic como del palíndromo, de incalculable riqueza.
Palenque
Maielis González
Editorial Cuatro Lunas
19 €
La Cuba del XIX se dibuja ante la memoria colectiva como un paisaje de trapiches y esclavos, pero ese siglo también fue testigo de la guerra por la independencia de la última colonia española en América. Entremezclando la ciencia decimonónica con el horror gótico, el realismo mágico y la fantasía afrofuturista, en 'Palenque' Maielis González narra la vida de una esclava negra que huye al monte buscando su libertad.
Qui salva una vida
Núria Cadenes
Proa
20,90 €
En 2025 se han cumplido 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero aún quedan episodios que vale la pena contar. Como el que recupera la autora barcelonesa Núria Cadenes: las vicisitudes del cura Joan Domènech, tío abuelo suyo, quien en los años 40 organizó una red de evasión en la Cerdanya para salvar a fugitivos del nazismo. Una historia que la ha perseguido durante años y que se ha llevado el Premi Proa.
Abans més que Encara
Miquel de Palol
Navona
30 €
Otra novela monumental de Miquel de Palol, autor de 'El jardí dels set crepúscles': acostumbrados a que sus mejores libros superen las mil páginas, estas 800 sin duda nos sabrán a poco. Aquí reconstruye la evolución vital, familiar y moral de dos clanes a través de seis momentos claves ocurridos entre finales del siglo XX y principios del XXI con el fin último de reflejar la quiebra de un país y de una cultura.
- El Rock Fest Barcelona suma 24 bandas a su edición de 10ª aniversario: The Offspring, Bad Religion, Sabaton...
- Un violinista de la Sinfónica de Londres: 'Grabar 'Lux' con Rosalía fue un éxtasis
- Crítica de 'Blue lights (temporada 3)': la mejor serie británica del momento apuntala su leyenda
- Antonio Orozco, una borrachera emocional en la noche de su vida en el Palau Sant Jordi
- Kimberley Tell, la actriz que da vida a la bisabuela de Felipe VI en 'Ena': 'En España siempre se sintió despreciada
- La vergonzosa entrevista al emérito
- Habrá que empezar a trabajar
- RTVE reitera el no de España a Eurovisión si Israel participa en el concurso: 'Son necesarias más medidas