Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Marcos Díez, Bárbara Arena y Ramón García Mateos

Las aproximaciones Marcos Díez Libros Canto y Cuento 17 €

'Las aproximaciones', así se titula el nuevo y extraordinario poemario de Marcos Díez, Premio Internacional de Poesía Generación del 27 y autor de una obra que destaca por su intensidad poética, su mirada íntima y su capacidad de conmover desde lo esencial. Versos que se alimentan del asombro por lo cotidiano y dejan el poema suspendido entre la realidad palpable y aquello que el lector percibe.

Cuando el mundo se llamaba Cerralbo Ramón García Mateos Premio Real Academia Española Ediciones Valnera 20 €

En 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', reciente Premio Real Academia Española, Ramón García Mateos recrea literariamente ese pueblo salmantino, que agiganta en el recuerdo, donde el tiempo se ensancha y se detiene, hasta elevarlo al territorio mítico de Macondo o Tomelloso o Castroforte do Baralla o Paniceiros o las tierras altas de Eliambroz o el condado de Yoknapatawpha.

Un adiós Bárbara Arena Lengua de Trapo 17,50 €

Bárbara Arena cuenta en 'Un adiós' la historia de un amor unilateral, la de una familia marcada por un hecho que trunca su devenir y la de la España más antigua y poderosa, esa en la que los secretos familiares a veces se convierten en secretos de Estado. Una novela que toma como pretexto el funeral de un rey que se parece a Juan Carlos I para hacer un retrato muy sutil de las clases altas españolas.

Palindrotiras José Pablo García Autsaider Cómics 17,50 €

'Palindrotiras' es un libro, singular y maravilloso, de José Pablo García que contiene una serie de historietas que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, de ahí el título. Se trata, por tanto, de un volumen único: no existe otro tebeo como este, ni siquiera parecido. Un tesoro descomunal que alberga gemas, tanto en el terreno del cómic como del palíndromo, de incalculable riqueza.

Palenque Maielis González Editorial Cuatro Lunas 19 €

La Cuba del XIX se dibuja ante la memoria colectiva como un paisaje de trapiches y esclavos, pero ese siglo también fue testigo de la guerra por la independencia de la última colonia española en América. Entremezclando la ciencia decimonónica con el horror gótico, el realismo mágico y la fantasía afrofuturista, en 'Palenque' Maielis González narra la vida de una esclava negra que huye al monte buscando su libertad.

Qui salva una vida Núria Cadenes Proa 20,90 €

En 2025 se han cumplido 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero aún quedan episodios que vale la pena contar. Como el que recupera la autora barcelonesa Núria Cadenes: las vicisitudes del cura Joan Domènech, tío abuelo suyo, quien en los años 40 organizó una red de evasión en la Cerdanya para salvar a fugitivos del nazismo. Una historia que la ha perseguido durante años y que se ha llevado el Premi Proa.

Abans més que Encara Miquel de Palol Navona 30 €

Otra novela monumental de Miquel de Palol, autor de 'El jardí dels set crepúscles': acostumbrados a que sus mejores libros superen las mil páginas, estas 800 sin duda nos sabrán a poco. Aquí reconstruye la evolución vital, familiar y moral de dos clanes a través de seis momentos claves ocurridos entre finales del siglo XX y principios del XXI con el fin último de reflejar la quiebra de un país y de una cultura.