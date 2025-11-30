Emilio Silva Barrera, escritor: "Esta novela habla de la transmisión generacional de las historias familiares"

En octubre del año 2010, al borde de una cuneta a la entrada de un pueblo del Bierzo, me dirigí de manera espontánea a un grupo de personas manifiestamente republicanas pronunciando esta radiográfica sentencia: "Aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio".

Lo hice sobre la misma tierra en la que durante sesenta y cuatro años y cinco días se ocultó una fosa común con los restos de trece civiles republicanos asesinados en 1936 por pistoleros falangistas. Uno de ellos era mi abuelo paterno, al que le arrebataron la vida en aquel lugar. Apretaron sus gatillos y abandonaron los cuerpos agonizantes bajo la oscuridad de la noche, conscientes de que a la mañana siguiente muchos vecinos que transitaban por esa carretera observarían atónitos y aterrorizados los frutos de la matanza.

Así arranca el prólogo de la novela en la que explico la herencia de un largo y profundo silencio y cómo fue educado para saber callar antes de aprender a hablar. 'Nébeda' es la esquela de la incapacidad para expresar lo que le sucedió a su familia.

Dos antifranquistas, Justo y Avelino, vuelven de su exilio argentino. Años después de la muerte del dictador Francisco Franco regresan a Pereje, el pueblo berciano en el que nacieron. Pretenden dinamitar el Valle de los Caídos pero cuando ponen los pies en las calles en las que aprendieron a caminar sufren un fuerte impacto emocional.

Al documentar la novela, en el año 2000, localicé la fosa común en la que se encontraban los restos de mi abuelo, Emilio Silva Faba, un militante republicano asesinado por pistoleros falangistas y desaparecido en una fosa común. La escritura se mezcló con el impulso de la pionera exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista en España, tras la que mi abuelo se convirtió en la primera víctima del franquismo identificada genéticamente.

Una historia que habla del peso de las historias familiares, de su transmisión generacional, de las dinastías de la pobreza y de la lucha por construir y defender la democracia. Como explica el Avelino, los protagonistas son:

Hijos de hijos de hijos de hijos de los que durante siglos no tuvieron ni para una tumba en la que alguien, que sí supiera escribir, tallara su nombre. Padres de padres de padres borrados de la historia, silenciados, cuyas vidas jamás fueron siquiera mencionadas en pergaminos, ni narradas por monjes escribientes, ni nombradas en historias orales o romances populares. Mano de obra iletrada, prescindible, deshumanizada, sin más identidad que un nombre para recibir una orden, para obedecer al amo, para recibir un castigo. Madres de madres de madres más aplastadas todavía, estirpes de mujeres violadas, abusadas, sometidas y esclavizadas por el más rico y el más pobre, animalizadas para el trabajo y la procreación, sin posibilidad de alejar el miedo, la barbarie, los brazos que las desnudan por la fuerza, los cuerpos que las aplastan, las humillan, les dan su merecido.

Por esos territorios crece la Nébeda.