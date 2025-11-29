Rosalía, ¿quieres recomendar libros en el suplemento ABRIL?

El compañero Martí Saballs, director del suplemento de Prensa Ibérica dedicado a la economía 'Activos', visita una librería y me envía una foto. En ella aparece un mostrador con diferentes libros, seis en concreto, y unos vinilos. El espacio tiene un gran letrero donde se puede leer: "¿Qué lee y escucha Rosalía?". Los signos de interrogación en realidad sobran.

Como campaña de 'marketing' para vender libros pasando por Rosalía como si fuera el Pisuerga, bastaba con decir que esas son las novelas que ella lee. Sin embargo, la librería, una gran cadena, por cierto, prefirió dejarlo en una incógnita, aunque ciertamente los libros del aparador eran correctos: todas obras que en algún momento ha mostrado la cantante en sus acciones en redes sociales.

Para que no tengan que buscarlas, les cito algunas. De Camille Paglia exponen 'Sexual Personae' (Deusto), aunque sea un libro de 1990, y 'Feminismo pasado y presente' (Turner Libros), que puede verse en su comedor. Es lectora de Charles Bukowski, de Chris Kraus, por ejemplo, 'Amo a Dick' (Alpha Decay), y de Angélica Liddell, o de biografías, como la de la cantante Kate Bush, publicada en 1980 y cuya edición es ya un incunable; escrita por Paul Kerton, se ha vuelto a poner de moda gracias a un tema musical, 'Running Up That Hill', que forma parte de la banda sonora de 'Stranger Things'.

Mi intención era crear interrogantes sobre esta forma 'marketiniana' de promocionar libros, pero he caído en las garras del poderío de Rosalía. Y, ¿por qué no? Ella puede ser un instrumento para que muchos se acerquen a un tipo de lecturas que de entrada rechazarían. Son los tiempos que vivimos. Antes hacías caso a las recomendaciones literarias de tus padres. Ahora la cosa pasa por los gurús de la comunicación digital. Mientras que Bukowski nos acompañe...