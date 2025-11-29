Reeditan las crónicas del viaje de Josep Pla a Israel en 1957

Siempre de actualidad, el escritor Josep Pla acaba de regresar a las librerías con la segunda novedad editorial del año. Si hace unos meses Destino recuperaba 'Coses vistes', el debut literario del escritor, hace ahora cien años, ahora es el turno del reportaje periodístico que el ampurdanés hizo en un viaje a Israel hace casi siete décadas. 'Israel en 1957. Un reportaje' recupera las crónicas y 'Calendarios sin fechas' que se publicaron en castellano entre junio y septiembre de aquel año en la revista Destino, un testimonio valioso porque la pluma privilegiada de Pla retrata un Israel que, como quien dice, acababa de nacer.

Cuando hizo su viaje, la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto eran muy recientes y el estado de Israel apenas hacía diez años que existía. En tan poco tiempo, sin embargo, los avances que se habían conseguido en el terreno político y en el económico eran enormes, y venían acompañados de novedades como la agricultura comunitaria de los kibutz. Además, el éxito en la campaña del Sinaí de 1956 daba prestigio internacional al ejército israelí. De todo ello, Pla se hizo una idea precisa y supo reflejarla en uno de sus grandes reportajes periodísticos, escrito con empatía e incluso afinidad, como remarca el periodista Andreu Barnils en el prólogo de esta nueva edición.

En 1958 todos aquellos textos se recogieron en el volumen 'Israel en los presentes días', publicado en Buenos Aires. Fue el único libro nuevo que Pla publicó en castellano a partir de 1950, porque desde que empezó la serie de 'Coses vistes' en Selecta, todas las novedades las publicaba en catalán.

La versión catalana del libro sobre Israel, hecha por el propio Pla, no apareció hasta que se incorporó, en 1969, al volumen 13 de la 'Obra Completa, Les escales de Llevant'. Para esta nueva edición, se ha revisado el texto a la vista del manuscrito de la traducción.