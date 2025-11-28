Palafrugell celebra los 100 años del primer libro de Josep Pla, 'Coses vistes'

Que Josep Carner pidiera "veintiún cañonazos festivos" para celebrar su publicación ya indica que era, y es, un libro excepcional. 'Coses vistes', cuya primera edición cumple este año un siglo, no fue un debut literario cualquiera: inaugura la prosa planiana, convierte al Josep Pla periodista en escritor. En el escritor, de hecho. La Fundación Josep Pla de Palafrugell celebra el centenario de la publicación de este título capital para la renovación de la prosa catalana con una exposición y con un seminario de especialistas, que este viernes abordan los orígenes literarios del palafrugellense y todo aquello que rodeó la salida del libro durante el período de entreguerras. Entre todo el material expuesto en la sede de la institución, que podrá visitarse hasta abril de 2026, destaca especialmente el manuscrito original de 1925, custodiado por los herederos del autor y que se muestra al público por primera vez.

"Me decido por fin a lanzar un libro. Mis amigos me han vencido", escribía Pla desde París en 1925. / Fundación Josep Pla

Para completar la muestra, la Fundación Josep Pla ha editado el catálogo, con textos complementarios escritos por expertos en el escritor, y ha organizado diversas actividades tanto para el público como para académicos. Entre las más destacadas, el seminario de debate y reflexión 'Veintiún cañonazos. 100 años de Coses vistes de Josep Pla', en colaboración con la Cátedra de la Universidad de Girona, que se celebra hoy. Estudiosos e investigadores profundizarán en el libro de Pla como objeto de investigación y análisis, y la jornada terminará con una mesa redonda con los escritores Núria Bendicho, Sebastià Alzamora y Cristina Massanés, que debatirán sobre la vigencia del libro y el estilo literario de Pla, así como sobre su propia experiencia literaria a partir del primer libro publicado.

En cuanto a la exposición '100 años de Coses vistes', comisariada por Joan Safont, recorre todo el periplo de la obra, desde su publicación hasta la actualidad, que Destino la ha reeditado después de años siendo inencontrable como tal, aunque el propio Pla recicló el título 'Coses vistes' para una serie de volúmenes misceláneos publicados a partir de 1949.

La muestra explora la génesis del volumen y las complicidades que estableció Josep Pla para poder publicarlo, señala los principales elementos de interés de las partes que lo componen, el impacto que generó dentro del panorama literario catalán —agotó las dos primeras ediciones en pocos meses— y la relevancia del libro como embrión esencial y singular de toda su obra.

Objetos, documentación personal, correspondencia inédita y nuevo material que establece una conexión directa entre 'El cuaderno gris' y este primer libro reivindican la importancia fundacional de la obra, porque prefigura los grandes temas de toda la literatura que vendría después.