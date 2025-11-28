Gabriela Adamo, gestora cultural: "El sector editorial es riquísimo pero frágil, necesita apoyos"

Gabriela Adamo se formó en Comunicación Social y empezó como periodista en los años 90, atraída por el mundo editorial que, dice, "desde afuera se ve un poco opaco". Recuerda que viajó a la Feria de Fráncfort por su cuenta: "Me acerqué al estand argentino y ofrecí ayudar en lo que fuera".

Comenzó repartiendo folletos para Gloria Rodrigué, directora de Editorial Sudamericana, y terminó a su lado, escuchando en las negociaciones. Poco después, Rodrigué le ofreció un trabajo: "Aprendí más que en ningún aula; fue mi maestría y mi doctorado".

Tras varios años en Editorial Sudamericana y en Paidós, algo la inquietaba. "Había libros extraordinarios que no llegaban al público". Ese desajuste la llevó a preguntarse cómo se produce el encuentro entre un libro y su lector. Cuando se abrió la convocatoria para dirigir la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entendió que ese era el espacio ideal para trabajar con públicos reales.

Durante cinco años dirigió una cita que describe como "una ciudad efímera" y que, pese a las barreras geográficas, siente que sigue creciendo gracias a "la vitalidad de la industria editorial argentina". Entre los cambios que impulsó, está especialmente orgullosa de "haber abierto la feria a las editoriales nuevas, un espacio que todavía existe".

Hoy, parte de su trabajo es coordinar las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Nueva York. "Un lugar único para pensar el español en Estados Unidos", afirma. Defiende esta rama como núcleo imprescindible: "Los escritores circulan porque hay una industria sólida detrás. La feria también tiene que ser el punto de encuentro de esa industria".

Sobre el sector editorial, mantiene un equilibrio entre lucidez y confianza: "Es riquísimo, pero frágil; necesita apoyos, políticas, imaginación". Lo que no pierde, dice, es movimiento. Al mirar al futuro, vuelve al español como territorio vivo: "Hay una efervescencia enorme, poderosa pero compleja. Estamos en un momento vital, veremos cómo se desarrolla".