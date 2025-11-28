Eva Bonet, profesora de expresión artística y psicoterapeuta: "En la cama me cubría con sábanas y colcha para seguir leyendo en silencio"

¿Quién la introduce en la lectura?

Mi padre me compraba libros de aventuras en verano. Si un libro me gustaba no podía dejarlo. Por la noche, en la cama, me cubría completamente con sábanas y colcha, construía un espacio íntimo, una especie de cueva donde seguía leyendo en el silencio, enfocando con una linterna mientras jugaba con mis dedos, que eran los personajes.

¿Recomiende un libro de aquella época?

'La isla de los delfines azules', de Scott O’Dell. Inspirada en hechos reales. Es una historia de supervivencia y coraje. Una adolescente sobrevive durante años sola en una isla, incomunicada (un misterio para los niños de hoy), adaptándose a cualquier circunstancia y adversidad, con un valor que conmueve.

El título de adulta que la influyó es…

'Siddhartha', de Hermann Hesse. Creo que es necesario, como hace el personaje de Hesse, recorrer un camino propio hacia una meta de realización. Cada uno se encontrará, mientras dure el viaje, con sus propios fantasmas, transitando por otros paisajes, con sus trampas y sus logros, pero no siempre será en los estadios sociales que indican la historia.

¿Un título que haya releído mucho?

'La caída', de Albert Camus. Me fascinó el diálogo-monólogo con el-lo desconocido, la necesidad de ser escuchado sin ser juzgado. La autoobservación: capaz de ver el fondo, incapaz de cambiar la forma. Alguien atrapado entre lo interno y lo externo, que se da cuenta pero no encuentra la fuerza para vencer la inercia. Habla de la fugacidad y de los condicionamientos. Es la búsqueda de un equilibrio en el absurdo.

¿Una autora actual?

Delphine de Vigan con 'Nada se opone a la noche'. Se mete en las entrañas de las relaciones del día a día con una precisión nada fácil. Sus temas se desarrollan en la invisibilidad de lo cotidiano y de lo socialmente aprendido.

¿Qué significa para usted leer?

Salir de mí misma para acercarme a otras experiencias. Encontrar afinidades, identificarme, explicarme mis dificultades a través de las palabras y vivencias del otro, encontrar lugares comunes.