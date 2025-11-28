La Editorial Barcino recupera 'L'auca del senyor Esteve' de Santiago Rusiñol

La Editorial Barcino de la Fundación Carulla ha recuperado 'L’auca del senyor Esteve', en una edición a cargo de la profesora, crítica literaria y experta en el autor modernista Margarida Casacuberta. El volumen, pieza "fundamental" de este movimiento literario de principios del siglo XX, "restituye la lengua viva, irónica y colorida" con la que Rusiñol retrataba la Barcelona de la época "y el viejo conflicto entre el artista modernista y la burguesía catalana", según indican desde la editorial. Además de un estudio introductorio de Casacuberta, la edición también incluye la reproducción en color de las viñetas del auca original, material gráfico "clave" para entender la dimensión "popular y narrativa" del libro, afirma la misma fuente.

Casacuberta ha explicado que lo que se ha querido hacer es "reivindicar la importancia" de la obra como "la gran novela de Barcelona" y "restituirle la idea de que es una novela que podemos leer en estos momentos, que nos interpela en estos momentos de transformación de la ciudad y que nos muestra a un Santiago Rusiñol más complejo, muy interesante, que huye del puro costumbrismo y que establece una mirada crítica en relación con la burguesía barcelonesa y con la manera en que esta construye la ciudad".

Del mismo modo, ha asegurado que la novela es "muy diferente" de la comedia "que todo el mundo conoce", caracterizada a menudo por el costumbrismo e "incluso por el sentimentalismo". El libro, en cambio, presenta a un Rusiñol "muy crítico con la clase burguesa", una crítica vehiculada "a través de una ironía fina que nos hace reír, pero que nos hace mirar de otro modo las transformaciones de la Barcelona actual".

También ha explicado que se ha optado por recuperar la "versión original" de la novela de 1907 con un catalán que incluye "castellanismos y estructuras muy populares" en un intento de aproximarse "al barcelonés de la época".

En cuanto al auca ilustrada, Casacuberta ha explicado que se han incluido los pareados escritos en su momento por el poeta mallorquín Gabriel Alomar y los dibujos de Ramon Casas, reproducción del original depositado en el Cau Ferrat de Sitges.

El libro también incorpora dos artículos escritos por el propio Rusiñol, uno de los cuales en boca del mismo señor Esteve del auca, en el que "se reivindica a sí mismo como un personaje que no es tan maligno o tan malo como se lo ha podido presentar posteriormente".