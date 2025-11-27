Lorena Álvarez nos ilumina

Habrá que agradecer a Lorena Álvarez que nos haya dado un himno para el cansancio que nos permite gritarlo, reírnos de él y adaptarlo a nuestras circunstancias –solo hay que cambiar la primera parte de cada verso. La canción, 'El poder sobre una misma', da título al disco, cuya portada está llena de hojas y flores secas que ella misma fue recogiendo en los paseos que daba en su pueblo, San Antolín de Ibias, en Asturias.

La música de Lorena Álvarez tiene una raíz popular en los ritmos, y en las letras se mueve entre lo íntimo y lo universal. Lo explica ella muy bien cuando dice que la misión que se ha encomendado es la de conectar con algo profundo que habita en nuestros corazones y rescatarlo para recordárselo a quien la escuche. Y lo hace con humor, que siempre descarga un poco. Por ejemplo, la canción en la que resume el disco –una mujer está rota y se ve forzada a parar todo, volver a un lugar seguro y recomponerse para recuperar el poder sobre sí misma– es la más bailable y cantable y adaptable.

“Tuve que irme a mi pueblo a descansar / porque no podía más / Tuve que, sintiéndolo mucho, dos conciertos cancelar / porque no podía más”, etcétera. Hago mis propias versiones, según el día: “Tuve que de aquella fiesta excusarme / porque no podía más”. Y así se llega al clímax, por acumulación: “a veces hay que recuperar el poder sobre una misma / porque te lo quitan, te lo quitan, te lo quitan, te lo quitan, te lo quitan”. Y cuanto más lo gritas más te alivia.

El encanto de Lorena Álvarez es inmediato, con esa risa que estalla tras cada réplica en las entrevistas, que suena como unas castañuelas. En el primer disco de Lorena Álvarez y su Banda Municipal, 'Anónimo', estaba 'Novias', que encierra una sabiduría que ojalá fuéramos capaces de poner en práctica: “Me da igual que tengas mil novias / porque sé que solo piensas en mí / me da igual que las beses a todas / porque sé que solo me quieres a mí. / Y si no fuera así, / pues también me daría igual / porque si no me quisieras / para qué me iba yo a enfadar”.

Pues eso. Antes hubo una cinta que tiene una versión digital en 'soundcloud'; luego, 'Colección de canciones sencillas', que recuerdo haber escuchado en bucle sin agotarla nunca. Nacho Vegas le dedicó una canción donde dice: “Si que la detengan de David Civera en tu voz, ¿quién no la iba a bailar?” –suena en mi cabeza esa hipotética versión que, por supuesto, mejora la original, y eso que Civera es de Teruel–.

El primer single de 'El poder sobre una misma' fue 'Guíame', una especie de plegaria pagana, curativa y emocionante. Le siguió la rumbosa rumba 'Increíble', llena de humor y autocrítica: “haces bien en no creerme / porque soy increíble”, o “haces bien en irte corriendo / porque soy insoportable”; acompañada de Soleá Morente –otra con disco reciente–. “Los pensamientos”, tercer adelanto, daba pistas de todo ese camino en busca de ese centro propio que hay en el disco.

“Un animal poseyendo a otro animal / esa es la historia de la humanidad” son los versos que dijo Bárbara Mingo que le volvían a la cabeza una y otra vez. Pertenecen a 'Una mirada oscura', donde se cita “la llama de amor viva”, cameo de San Juan de la Cruz. Todas las canciones me gustan, pero mi favorita es 'Guíame'. Como suele ser habitual en Lorena Álvarez, se ha ocupado ella misma del arte. En el sobre que contiene el vinilo hay un dibujo de una muchacha de pelo negro que camina desnuda en la noche estrellada, guitarra en una mano, un farol que ilumina el camino en la otra. Diría que es un autorretrato si no fuera porque, en el caso de Lorena Álvarez, la guitarra es su farol.