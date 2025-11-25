El diablo de Shangai, los nietos punk de Marsé

Golpea mi ventana la borrasca 'Claudia' mientras escribo estas líneas. No son aún las seis de la tarde, pero las nubes, la lluvia y el otoño cerrado hace rato que me hacen sentir que ha caído la noche. Es viernes, por fin, la semana ha sido, como esta tarde, oscura, desesperanzada, creo que para todo el país, pero soy consciente de mi egocentrismo, seguramente solo es cosa mía y de 'Claudia'. Ha llegado el vinilo de Rosalía, pero, del mismo modo que dejas de beber vino en un momento de la noche o tienes que ceder parte de tu chuletón a tu acompañante porque no puedes seguir comiendo, Lux ya no me ilumina, la música que suele salvarme, también me ahoga

No quiero más chuletón ni más vino, pero siempre me cabe el postre y una copa, así que busco entre las novedades musicales que me caiga un rayo y el rayo me cae: “En septiembre eras diferente detrás y delante de la gente, algunas de las nuevas profesoras soñaban con tener bodas de famosas, las otras discutían precios y arreglos dentales. Nuestros viernes se resumían en horas de vicio y pocas amigas, meriendas a la luz de tu cocina, suspirando cuando asomaba a la piscina tu vecina”. Así empieza 'Pisa Fuerte', el primer adelanto del próximo y segundo disco de El diablo de Shanghai, una banda de Barcelona cuyo nombre encierra una gran declaración de intenciones porque es un guiño a la novela de Juan Marsé 'El embrujo de Shanghai'.

Aunque las guitarras, los violines, las percusiones o los cambios de tempo sean sorprendentes en este nuevo tema, lo que me sigue calando hasta la médula son las letras y la forma de cantar de Juanito (Juan Trías de Bes). En 'Pisa fuerte' nos cuenta una historia sobre la imposibilidad de mantener intactas las amistades de la infancia, pero en general, las letras de EDDSH tratan de eso que ya advertía el escritor del Guinardó en la primera frase de la novela mencionada: "Los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos".

Eso está también en la magnífica 'Patti Smith' de su disco de debut '113 Pasos Adelante en el Ensanche', un himno guitarrero a lo Television en el que hablan de la independencia y la precariedad de los artistas a partir de la lectura de 'Éramos unos niños', las memorias de juventud de la artista estadounidense. Los libros aparecen en varias de sus canciones. En 'Himalaya', Juanito, con esa forma en ocasiones más de recitar que de cantar, además de aseverar que “la labia se ensaya”, advierte a su amigo que no toque los libros de sus padres, mientras que en la nueva, 'Pisa fuerte', el estribillo recuerda: “Y tu casa llena de libros y los libros llenos de polvo”.

En 2026 verá la luz el nuevo disco de El diablo de Shanghai, se va a llamar 'Testamento'. En latín, 'testamentum' se relacionaba con el hecho de prestar un testimonio y eso es lo que de algún modo una siente escuchando a estos treintañeros, que está ante el relato de un momento vital indisoluble de lo social de una generación que aunque tiene motivos para dejarse llevar por la desesperanza, aún tiene energía, guitarras y carácter para luchar y exigir algo más.

En EDDS se juntan la poesía y el punk que necesita cualquier adulto para escarbar en su desencanto y volver a encontrar bajo los escombros aquellos sueños juveniles de los que escribía Marsé. Y además, algo de luz en las tardes que nos abocan al invierno, la promesa de que Claudia se aleja y ya está más cerca la noche más larga y después, la primavera.