Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Eliza Barry Callahan, Ana Merino y Jennifer Johnston

La prueba de audición Eliza Barry Callahan Anagrama 19,90 €

La protagonista de esta novela, una joven artista, amanece con una sordera repentina. Adoptando la escritura como método para fijar una realidad de repente incomprensible, la narradora da cuenta de los meses de desconcierto que siguen. El periplo de la autora se convierte, no solo en una forma de consuelo y curiosidad, sino en una estrategia de supervivencia en mitad del caos.

El camino que no elegimos Ana Merino Ediciones Destino 20,90 €

Esta historia arranca cuando Connor, el marido de Juana, la deja tras dos décadas de matrimonio. Después de tan devastador e inesperado anuncio, ella intenta comprender qué ha sucedido acompañada por su amiga Cécile, quien, reacia a todo compromiso, se adentra en su propio laberinto emocional con Marco. La joven Lieke cierre este círculo de vínculos al iniciar una relación con Connor.

Las nueve vidas de Safo Laure de Chantal Siruela 19,95 €

En este brillante ensayo, Laure de Chantal explora nueve de las vidas de Safo, brillante maestra, tan conocida y admirada como Sócrates, emblema de las mujeres que se atrevieron a utilizar la palabra escrita para hacerse oír. A través de las piezas que conforman el rompecabezas de su figura, la autora ofrece un certero análisis sobre el lugar que las diferentes sociedades han reservado al genio femenino.

El cuerpo roto Ana María Shua Páginas de Espuma 19 €

Conmovedora por su honestidad, bella por su proximidad, única por su humor, la escritura de Ana María Shua es también cuerpo recordado y recreado. El asombro y la agitación en el descubrimiento; la dignidad y el esfuerzo en la superación; el dolor y el amor en el duelo conviven con una mirada lúcida y una literatura cómplice, donde el síntoma, la herida o la cicatriz son un canto a la vida, también en este libro.

¿Cuánto falta para Babilonia? Jennifer Johnston Automática Editorial 20 €

El aristócrata anglo-irlandés Alexander Moore, único hijo de un matrimonio infeliz, y Jerry Crowe, un campesino acostumbrado a merodear por la finca de la familia Moore, no deberían haber sido amigos. Pero las diferencias de clase y educación poco parecen importar a estos dos jóvenes que comparten un profundo amor por los caballos y que tienen toda la vida por delante.

Peter i Wendy J. M. Barrie Males Herbes 24 €

Existen muchas adaptaciones de este clásico de las letras británicas, pero son pocas las que respetan tanto el original como esta traducción al catalán de Joana Castells, galardonada con el Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2025. Además, este libro es un facsímil de la primera edición inglesa, publicada en 1911, y conserva tanto la cubierta como las ilustraciones originales de Francis Donkin Bedford.

Memòria del fang Ricard Chulià, Rose Hurtado y Pau Alabajos Rebel Edicions 22,95 €

Son ya más de una docena los libros sobre la dana, pero la tragedia fue tan inmensa (229 muertos) que no está de más recomendar otro. Este proyecto fotográfico y literario une el debate sobre cómo reconstruir el territorio en tiempos de emergencia climática con la necesidad del pueblo valenciano de explicar desde dentro lo que vivió aquel 29-N para que no lo hagan otros desde fuera, parafraseando a Joan Fuster.