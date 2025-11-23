Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SELECCIÓN SEMANAL

Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Eliza Barry Callahan, Ana Merino y Jennifer Johnston

Esta semana, los críticos de la revista literaria de Prensa Ibérica también recomiendan 'El cuerpo roto' de Ana María Shua o 'Las nueve vidas de Safo' de Laure de Chantal, entre otros títulos

La escritora Ana Merino, autora de la novela 'El camino que no elegimos'.

La escritora Ana Merino, autora de la novela 'El camino que no elegimos'. / Toni Albir

María Soto

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La prueba de audición

Eliza Barry Callahan

Anagrama

19,90 €

La protagonista de esta novela, una joven artista, amanece con una sordera repentina. Adoptando la escritura como método para fijar una realidad de repente incomprensible, la narradora da cuenta de los meses de desconcierto que siguen. El periplo de la autora se convierte, no solo en una forma de consuelo y curiosidad, sino en una estrategia de supervivencia en mitad del caos.

El camino que no elegimos

Ana Merino

Ediciones Destino

20,90 €

Esta historia arranca cuando Connor, el marido de Juana, la deja tras dos décadas de matrimonio. Después de tan devastador e inesperado anuncio, ella intenta comprender qué ha sucedido acompañada por su amiga Cécile, quien, reacia a todo compromiso, se adentra en su propio laberinto emocional con Marco. La joven Lieke cierre este círculo de vínculos al iniciar una relación con Connor.

Las nueve vidas de Safo

Laure de Chantal

Siruela

19,95 €

En este brillante ensayo, Laure de Chantal explora nueve de las vidas de Safo, brillante maestra, tan conocida y admirada como Sócrates, emblema de las mujeres que se atrevieron a utilizar la palabra escrita para hacerse oír. A través de las piezas que conforman el rompecabezas de su figura, la autora ofrece un certero análisis sobre el lugar que las diferentes sociedades han reservado al genio femenino.

El cuerpo roto

Ana María Shua

Páginas de Espuma

19 €

Conmovedora por su honestidad, bella por su proximidad, única por su humor, la escritura de Ana María Shua es también cuerpo recordado y recreado. El asombro y la agitación en el descubrimiento; la dignidad y el esfuerzo en la superación; el dolor y el amor en el duelo conviven con una mirada lúcida y una literatura cómplice, donde el síntoma, la herida o la cicatriz son un canto a la vida, también en este libro.

¿Cuánto falta para Babilonia?

Jennifer Johnston

Automática Editorial

20 €

El aristócrata anglo-irlandés Alexander Moore, único hijo de un matrimonio infeliz, y Jerry Crowe, un campesino acostumbrado a merodear por la finca de la familia Moore, no deberían haber sido amigos. Pero las diferencias de clase y educación poco parecen importar a estos dos jóvenes que comparten un profundo amor por los caballos y que tienen toda la vida por delante.

Peter i Wendy

J. M. Barrie

Males Herbes

24 €

Existen muchas adaptaciones de este clásico de las letras británicas, pero son pocas las que respetan tanto el original como esta traducción al catalán de Joana Castells, galardonada con el Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2025. Además, este libro es un facsímil de la primera edición inglesa, publicada en 1911, y conserva tanto la cubierta como las ilustraciones originales de Francis Donkin Bedford.

Memòria del fang

Ricard Chulià, Rose Hurtado y Pau Alabajos

Rebel Edicions

22,95 €

Son ya más de una docena los libros sobre la dana, pero la tragedia fue tan inmensa (229 muertos) que no está de más recomendar otro. Este proyecto fotográfico y literario une el debate sobre cómo reconstruir el territorio en tiempos de emergencia climática con la necesidad del pueblo valenciano de explicar desde dentro lo que vivió aquel 29-N para que no lo hagan otros desde fuera, parafraseando a Joan Fuster.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
  2. Álex García: 'El mayor giro de mi carrera fue cuando dejé de necesitar la validación externa
  3. The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
  4. Oques Grasses, Zoo, Txarango... ¿Por qué hay grupos que se separan tras alcanzar la cima?
  5. Carmen Thyssen 'abre' su museo en Barcelona para que los estudiantes de arte se despidan del cine Comedia
  6. Entrevista con Morad tras ser detenido por romper una orden de alejamiento: 'Estoy muy tranquilo, pero siento el acoso policial en mi barrio
  7. Angélica Liddell cita al público a las 5.45 de la madrugada en el Temporada Alta: 'Las entradas se vendieron en solo 4 minutos
  8. Anatomía de un instante', la miniserie que defiende por qué es importante reconstruir y repensar el 23-F

Luciana De Mello, la frontera de los afectos

Luciana De Mello, la frontera de los afectos

Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Eliza Barry Callahan, Ana Merino y Jennifer Johnston

Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Eliza Barry Callahan, Ana Merino y Jennifer Johnston

Corina Oproae, escritora: "Encontré una voz que buscaba una verdad que solo puede decirse desde el poema"

Corina Oproae, escritora: "Encontré una voz que buscaba una verdad que solo puede decirse desde el poema"

Ideas claras de Barcelona para Guadalajara

Ideas claras de Barcelona para Guadalajara

La fiebre lectora y el negocio de las escuelas de escritura

La fiebre lectora y el negocio de las escuelas de escritura

Juan Mayorga, dramaturgo y académico de la RAE: "Las palabras son el espacio donde todavía se produce el milagro"

Juan Mayorga, dramaturgo y académico de la RAE: "Las palabras son el espacio donde todavía se produce el milagro"

Nuria Labari: “No hay un espacio muy reconocido para que te deje un amigo del alma”

Nuria Labari: “No hay un espacio muy reconocido para que te deje un amigo del alma”

'Mi amigo Kim Jong-un', de Keum Suk Gendry-Kim: termómetro de la realidad que vivimos

'Mi amigo Kim Jong-un', de Keum Suk Gendry-Kim: termómetro de la realidad que vivimos