Ideas claras de Barcelona para Guadalajara

Todavía no está claro cuál es el mensaje que quiere llevar el Ayuntamiento de Barcelona a la FIL de Guadalajara, que arranca la semana próxima. Como escenario internacional del mundo del libro en español, la responsabilidad es muy alta. Son necesarias dos o tres ideas claras y concisas que expliquen una realidad difícil de trasladar.

Primero, porque en la ciudad donde residen los dos grupos editoriales más importantes del mundo en castellano también cohabita con tranquilidad ciudadana, no política, otra lengua: el catalán. Segundo, porque esta ciudad tiene dos particularidades: su red de bibliotecas con un histórico que nos traslada al siglo pasado y unas librerías con unas características concretas que dan para unas cuantas ponencias.

De estos tres aspectos, solo uno está claramente representado en la programación: el bilingüismo de la ciudad. Sin embargo, no está apuntado con interés intelectual, que lo tiene. Es cierto que el listado de escritores desborda el éxito que ha logrado entre los autores y el trabajo hecho por la comisaria Anna Guitart. Pero, aparte de la presencia de Eduardo Mendoza o Javier Cercas, junto a Marius Serra o Gemma Ruiz Palà, autores barceloneses pero en lenguas distintas, no se aborda de forma concienzuda, aunque irá apareciendo en las diferentes mesas.

Sin embargo, bibliotecas y librerías, dos cuestiones de las que Barcelona puede ponerse medalla, pasan a la ligera. Es cierto que está prevista una mesa con cinco bibliotecarios de la ciudad, como son Ferran Burguillos, Neus Castellano, Julián Figueres, Iris González y César Moreno, pero su coloquio ni lo encontré en la web de la FIL. Sobre las librerías, el problema parte de que es la organización quien elige tres representativas: Casa Anita, Finestres y Altaïr. Pero falta un relato inspirador que las explique. Dicho lo cual, todo será un éxito. Sin duda.