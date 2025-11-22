La fiebre lectora y el negocio de las escuelas de escritura

Las redes sociales han convertido la lectura en un fenómeno colectivo. Los jóvenes comparten reseñas, marcan objetivos mensuales y anuales y participan en maratones donde cuentan los libros leídos como si fueran medallas. TikTok, Instagram y Goodreads se han convertido en los grandes escaparates de esta fiebre: leer ya no es un acto solitario e íntimo, sino un reto público.

Cada 'hashtag' aglutina a miles de usuarios que comentan finales, recomiendan títulos, debaten tramas y celebran sus avances en lectura con entusiasmo. La lectura, que antes pedía silencio y cierta soledad, se ha vuelto conversación, identidad, pertenencia. Y en ese intercambio constante de pareceres, muchos lectores descubren un nuevo deseo: convertir la pasión en oficio, vivir de lo que aman, ganarse la vida entre libros. De ahí surge una pregunta que, tarde o temprano, acaba resonando en los lectores voraces: si leer es mi pasión, ¿por qué no ganarme la vida con ello?

Ese entusiasmo, a medio camino entre ocio y competición, no ha pasado desapercibido para las editoriales, que han visto en él una oportunidad de negocio rentable a la vez que estratégica. Los cursos de escritura no solo generan ingresos; también alimentan la cantera de sus propios lectores editoriales, correctores, editores e incluso futuros autores.

Si leer se ha vuelto moda, enseñar a escribir o editar se ha convertido en la siguiente tendencia. Así nacen las escuelas vinculadas a los grandes grupos: Penguin Random House con su Escuela Cursiva y el Grupo Planeta con sus programas universitarios. Los alumnos, todos lectores apasionados, difícilmente pueden resistirse a aprender de los grandes: Isabel Allende, María Dueñas, Elísabet Benavent o Javier Cercas les revelan sus secretos de éxito y los trucos ocultos que los llevaron a triunfar en el mercado editorial.

Este resurgir lector viene acompañado de, o es consecuencia de, una nueva jerarquía de géneros que ha transformado el mapa literario contemporáneo. Los libreros lo confirman: el 'romantasy' domina las ventas, seguido de los 'thrillers' domésticos o 'cozy crimes', el 'true crime', el 'dark romance', el 'young adult' o la ciencia ficción 'lite'. Son etiquetas nacidas en internet que mueven millones de lectores en todo el mundo. Cada tendencia arrastra su propio lenguaje, su estética, sus símbolos y hasta su forma de leer.

Nuevos géneros

El 'romantasy', el 'dark romance' o el 'thriller' no solo ofrecen una historia sino que proponen un modo de vivirla: coleccionar ediciones, crear 'fanarts', foros donde los lectores escriben finales alternativos o análisis de personajes como si formasen parte de su círculo más íntimo. Estos géneros, que hace una década apenas ocupaban un rincón marginal en las librerías, hoy marcan el pulso de la literatura en redes. Impulsan clubes de lectura, podcast y espacios de crítica creados por los propios lectores.

En TikTok, los fans editan vídeos que parecen tráileres de series; en Instagram, los lectores recomiendan sagas como si fueran lanzamientos cinematográficos. Los talleres y cursos de escritura, atentos a la ola, los incluyen en su oferta; prometen enseñar a construir tramas adictivas, mundos fantásticos o romances intensos capaces de viralizarse. Escribir un 'page turner' (pasar páginas sin parar de leer) se convierte en aspiración legítima. En este caldo de industria, tendencia y algoritmos se cuece gran parte del presente literario. Un espacio donde se difuminan las fronteras entre creación y consumo.

Consumir o leer: más allá del entusiasmo

Pero no todo es brillo en este panorama. La lectura exprés amenaza con vaciar de sentido el acto de leer. Acumular títulos y buscar la inmediatez puede transformar la magia lectora en consumo. Por eso las escuelas de escritura insisten en volver a la calma y recuperar la lectura pausada y profunda. Como recuerda Alberto Acerete, director del ciclo de Edición en Cursiva, aprender a escribir implica reaprender a leer.

"Muchos llegamos creyendo que sabíamos, pero aquí se aprende a leer de forma profesional, con mirada crítica. Y eso tiene un precio: en el 99% de los casos, el lector editorial no lee lo que le gusta, sino manuscritos ajenos al propio gusto, obras inacabadas o textos que están muy lejos de la excelencia literaria". Su tarea es detectar errores, valorar potenciales, separar la intuición de la emoción. Esa es la diferencia entre devorar y comprender: detenerse en una frase, analizar la arquitectura de una escena, descubrir qué sostiene una historia. Leer profesionalmente exige tiempo y atención, pero devuelve el placer original de entender cómo y por qué una historia funciona.

Creada en 2015 por Penguin Random House, Cursiva fue pionera en la enseñanza literaria digital. En diez años ha ofrecido más de 1.500 cursos y ha contado con más de 400 profesores: novelistas, poetas, editores y periodistas de todo el ámbito hispano. Su catálogo, que abarca desde novela y guion hasta periodismo o corrección, se renueva constantemente. “Hoy tenemos alumnos de todo el mundo, desde España hasta Latinoamérica, y cursos que se llenan en horas”, explica Rocío López, directora de contenidos. “Empezamos con talleres de escritura, pero pronto añadimos otros temas: guion, poesía, bienestar… Queríamos acompañar al lector en todos sus intereses”.

Entre sus colaboraciones figuran la RAE, la Universitat Pompeu Fabra, Zenda o la Fundación Gabo. Pero su gran reclamo son sus propios autores: Isabel Allende, Arturo Pérez-Reverte o Elísabet Benavent enseñan en primera persona cómo nace una novela. Estas colaboraciones nos permiten ofrecer contenidos únicos y conectar con comunidades específicas de lectores, añade López. Cursiva no sólo forma escritores, también construye una red de aprendizaje compartido donde leer, escribir y conversar se entrelazan.

Planeta, la escritura como carrera universitaria

El Grupo Planeta se decantó por una enseñanza más académica. A través de Planeta Formación y Universidades, ofrece formación reglada con títulos oficiales. Su Máster en Creación Literaria, en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), se ha consolidado como programa de referencia. Bajo la dirección de Espido Freire, combina teoría y práctica, talleres de estilo y tutorías personalizadas.

En paralelo, Planeta creó The Core School, con grados presenciales en Escritura Creativa y Desarrollo de Contenidos. Su objetivo es profesionalizar la vocación y hacer de la escritura un oficio estructurado. Frente a los cursos breves de Cursiva, Planeta propone itinerarios universitarios largos, que otorgan una titulación oficial y fomentan a futuros autores. Ambas iniciativas comparten fondo: que narrar historias se puede aprender y que el talento, con un buen método, se potencia.

La clave del éxito de estas escuelas es su formato flexible y global. "No pensé que un curso virtual pudiera ser tan cercano", cuenta Elena, de 27 años, alumna del curso de lector editorial de Cursiva. "Pude compaginarlo con mi trabajo y sentirme parte de una comunidad. Había compañeros de Argentina, México, Alemania, Chipre o España, y todos compartíamos lecturas y dudas. Nunca me sentí sola". Diego, de 34, alumno del máster de Planeta afirma: "Temía que fuera impersonal, pero fue todo lo contrario. Aprendí tanto de mis compañeros como de los tutores. Ahora leo distinto: busco estructuras, voces, ritmo". Ambos coinciden en que la experiencia cambia su forma de enfrentarse a los libros.

Lo confirma Acerete: "Enseñamos a analizar un texto con ojo clínico. Cuando adquieres esa mirada, ya no lees sólo la historia, lees cómo está construida. Esa mirada, lejos de restar emoción, la amplifica. Comprender cómo está construida una obra la vuelve más intensa y reveladora. El lector formado aprende a disfrutar no solo del qué, sino del cómo: de la precisión de la voz narrativa, del ritmo de una frase bien medida, del silencio que separa dos escenas... Cada libro se transforma en una experiencia doble: la historia que se cuenta y el arte de contarla. Leer sabiendo cómo funciona una obra permite disfrutarla dos veces, como espectador y como aprendiz del oficio. Es la misma fascinación que siente un músico al escuchar una sinfonía entendiendo cada nota que hay plasmada en la partitura".

Con el boli en la mano

Hasta hace unos años, cuando leía por puro placer y como competidora de estos retos anuales, Lucía lo hacía de forma mecánica, aunque también disfrutaba de algunas de esas historias. Hasta que decidió matricularse en uno de esos cursos de lector editorial. Estaba convencida de que podría convertir su pasión en su trabajo. Ella, lectora del género fantástico, a medio camino entre la distopía y el romance, descubre que para el curso debe leer una novela costumbrista ambientada en la España de la Transición y la situación política. A sus 23 años, aquello le sonaba a historia medieval. Fue el primer escollo pero no se rindió y se metió de lleno en la novela.

Al principio no entendió nada pero se lanzó. Abrió el libro y, bolígrafo en mano, aprendió a detenerse, a releer, subrayar y descubrir los engranajes del lenguaje. Ahora sus libros están llenos de notas y 'post-its' y es incapaz de leer sin un boli entre sus dedos. Cuando encuentra un pasaje brillante, lo analiza, busca el motivo por el cual se conmueve con la historia, qué es lo que la sostiene. Y esa curiosidad la llevó a escribir sus primeros textos. No ha abandonado sus retos lectores pero los vive de otro modo. Ya no lee para sumar títulos, sino para entender. No ha vuelto a ganar ningún reto pero ha enriquecido su experiencia lectora.

En ese cambio de Lucía se resume el de muchos lectores. Sabe que leer menos no la aleja de la literatura y que un gran lector no es el que más libros lee. La lectura es un diálogo con los libros que, en estos tiempos, están más "de moda" que nunca.