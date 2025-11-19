'Resistir', de Salomé Saqué: 'vade retro', extrema derecha

No se trata de ninguna revelación. Tampoco es un manual definitivo para combatir la extrema derecha, no es un panfleto izquierdista, trasnochado, redactado en una larga noche de Xibecas calientes. Se trata de un buen análisis de la extrema derecha en Francia y, por ende, en Europa. 'Resistir', de Salomé Saqué (1995), que es ya un fenómeno literario, es una buena síntesis de todo lo que ya sabemos. Con el agravante de que, al leerlo todo junto, nos invade una sensación de catastrófica inmediatez en el desenlace.

Luego, este libro incita a la reflexión, que no es poca cosa. ¿Debemos aplicar la paradoja de Popper con los mensajes de extrema derecha o debemos ser neutrales? El escritor Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente en Auschwitz y Buchenwald, alertó de que “siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio anima al perseguidor, nunca al perseguido”.

Con lo cual, a priori, el periodismo debería defender los principios democráticos que algunos pretenden ningunear o pisotear. Entonces, ¿la neutralidad es una complicidad pasiva? La autora se fija en los periodistas belgas que no difunden en directo declaraciones de partidos con ideas racistas o discriminatorias. Lo dan en diferido, después de comprobar el contenido y contrastar. Lo que deberíamos hacer siempre. Sin embargo, no creo que los cordones sanitarios hayan funcionado demasiado bien en nuestro país. Al contrario, les da pista para propagar su mensaje, sin réplica ni contradicción.

El libro viene a ser una suerte de secuela del 'Indignaos' de Stéphane Hessel, pero de los tiempos modernos

Terreno yermo de crítica para estos latifundistas de las redes que cultivan la mentira, que corre más que el viento. Un embuste se viraliza hasta 6 veces más rápido que una verdad, según un estudio del MIT de Massachusetts. Por otra parte, no comparto la condescendencia del periodismo o la política ante sus ciudadanos, tratándolos como párvulos, iletrados y analfabetos. No me quiero ahorrar el debate puesto que no comulgo con la credibilidad a ciegas, el 'follow the leader'. Quiero la caña y no el pez.

Formar a la sociedad

Si queremos una sociedad adulta hay que formarla. No hay que esconderse, hay que discutir, sin ambages, con datos, directamente, sin circunloquios, convencer por el arte de la retórica y el conocimiento. Elevar el nivel y no bajar al fango de los instintos primarios, que es el pugilato en el que nos quieren los millonarios sin escrúpulos. Que suban al atril, porque defendemos la libertad de expresión, pero que se sometan al oprobio por sus ignominias y ocurrencias.

Discursos patrocinados para desviar la atención, para señalar al miserable y zafarse de pagar más impuestos. Ojo porque se nos ha estropeado el ascensor social. La clase media baja al entresuelo mientras los ricos del ático se compran la quinta residencia y la ponen en alquiler para comprar la siguiente. Esto es relevante. No hay que confundirse. Una cosa es generar riqueza y empleo. Otra muy distinta es hacerlo a costa de la explotación del trabajador, que le va echando horas al tajo y no sale del atolladero.

Decía Hannah Arendt que lo que le permite gobernar a una dictadura es que la gente no está informada. No vayamos a caer en el mismo foso. Bueno, pues que al final el libro viene a ser una suerte de secuela del 'Indignaos' de Stéphane Hessel, pero de los tiempos modernos.