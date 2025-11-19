LIBRERÍAS
Librería Mil Mundos, un lugar donde sentirse seguro
Esta cooperativa multilingüe se fundó en Bushwick, un barrio de Nueva York donde la mayoría habla español
Carmela García Prieto
Esta cooperativa multilingüe se fundó en Bushwick, un barrio de Nueva York donde la mayoría habla español y, sin embargo, casi no existían libros pensados para quienes ya residían allí. Su catálogo mezcla inglés, español, portugués y spanglish; no se escogen títulos por tendencia, sino abrir conversaciones: qué temas importan, qué voces no suelen tener espacio en la ciudad, qué libros necesita un barrio en evolución.
Mil Mundos funciona también como centro cultural, con talleres, eventos, programas de alfabetización y una organización sin ánimo de lucro, Mil Mundos en Común, que da acceso a productos esenciales y conectividad. Frente a la gentrificación y la sensación de que todo se construye para otros, en esta librería unx puede sentirse segurx, aunque todo parezca temblar. Aquí no se baja la voz, y nadie tiene que pedir permiso para sentirse en casa.
Mil Mundos
323 Linden St
Brooklyn, Nueva York
