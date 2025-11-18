Oriol Aguilá, director del festival de Peralada: "La lectura es una autoafirmación de lo personal que hay que mimar"

¿Un título para todos los perfiles de lector?

Un pequeño mundo, un mundo perfecto, de Marco Martella. Brinda un tratado de pensamiento sobre los desafíos de la humanidad. La literatura sobre jardines es necesidad vital de reconectarnos con el cosmos, y agravado por el cambio climático ha generado una llamada a encontrarse a través del jardín. Nos acerca a nuestro pequeño mundo ideal, y ejerce la misma función una planta en un balcón que un exuberante parque.

¿Algún otro título al respecto?

El jardín perdido, de Jorn de Precy. Su secreto es algo que ha de descubrir cada uno, es parte del misterio. Se ha convertido en un libro de culto no solo entre paisajistas. Va del jardín como representación, de la angustia del legado que puede desaparecer tras la muerte. También de la simbiosis entre el creador y su jardinero, Samuel.

Sigamos con los libros de jardines.

Del paraíso al jardín latino, de Nicolau María Rubió i Yuturí, un diseñador de jardines que hay que poner en valor. Discípulo de Forestier, padre de Montjuic, reivindica la personalidad del jardín latino. Su libro entronca con los valores de la Catalunya novecentista, idealista y cívica.

¿Alguna lectura de otro ámbito?

Los libros sobre jardines son porque mi padre era botánico e inundaban la casa. Aparte de eso, Stefan Zweig es mi autor de referencia. El mundo de ayer, memoria de un europeo, es libro de cabecera para entender Europa y el mundo. Retrata un escenario que se repite cerca de nosotros, las primeras horas de las guerras europeas son un latido demasiado cercano. Es un balcón sobre Europa.

Concive con la biblioteca del Castell de Peralada.

Es una biblioteca única que invito a visitar y descubrir. Durante el Festival anual procuramos atraer a autores para que compartan vivencias con el público. Creo que la lectura es una autoafirmación de lo personal que hay que mimar, y las pantallas nos han alejado un poco de ello.

Si le pregunto qué significa leer…

Más que nunca significa libertad y potenciar la crítica. Visitar y reverenciar las librerías debería ser una asignatura obligada. Entrar en una librería es hacerlo en un verdadero santuario y altar del conocimiento.