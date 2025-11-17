¿No estaremos saturando el sector del libro?

Noviembre es un mes clave para decidir la ocupación en los estantes de una librería. Hemos explicado más de una vez que el negocio del libro va bien. Los ejemplares se venden, que es el primer paso para que después se lean. Así que las cosas están funcionando, aunque asistamos, en el caso de algunas editoriales, a una superproducción que está saturando el mercado.

Es un buen momento para las macro y microlibrerías. Resulta paradójico, pero es exactamente así. Las grandes, porque la oferta es mayor y siempre encuentras lo que buscas. Las pequeñas, porque tienen un gran conocimiento de su cliente y llenan de contenido sus locales. Las que quedan fuera de juego son las que tienen una capacidad media: ni pueden tener todas las novedades, ni las acciones que hacen logran audiencias masivas que les solucionen un mes.

Sobre las pequeñas, las cosas están claras. Trabajan de forma artesana y es esa acción diferenciadora lo que las convierte en un negocio sostenible. El tema con las grandes librerías es otra cuestión. Las editoriales están publicando en exceso para llegar a todos los puntos de venta. Eso, que de entrada está bien, a la larga obliga a la necesidad de ocupar espacio en todos los lineales libreros, acumulando un volumen de devoluciones peligroso.

Un libro no vendido es un inmovilizado que si está en el almacén está controlado, pero si está en alguna librería, lo descontrolas. El gran perjudicado es el escritor, por supuesto, pero, en gran medida, también la editorial. El momento es bueno. En 2024, el sector del libro recuperó la cifra de 3.000 millones de facturación. Sin embargo, hay un detalle que explica un cansancio, no en las ventas, pero sí en el ritmo de publicación. La tirada media por título se redujo a 3.517 ejemplares. Un dato para tener en cuenta.