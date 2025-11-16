SELECCIÓN SEMANAL
Los libros recomendados por el suplemento 'ABRIL': los cuentos inéditos de Harper Lee, Philippe Besson y Gemma Urraka
Esta semana, los críticos de la revista literaria de Prensa Ibérica también recomiendan 'Escribir es aprender a contar hacia atrás', de Hasier Larretxea, el debut en la ficción de Mercè Romero, la segunda novela de "la autora 'millennial' a la que todo el mundo debería seguir de cerca" Megan Nolan y un poemario de Aitana Monzón
María Soto
La tierra del dulce porvenir
Harper Lee
Lumen
20,90 €
'La tierra del dulce porvenir' reúne todos los cuentos inéditos que durante décadas estudiosos de la obra y biógrafos de Harper Lee daban por perdidos y que aparecieron en su apartamento tras su muerte, así como los ensayos que la autora de 'Matar a un ruiseñor' escribió y que incluyen desde reflexiones sobre la necesidad de una enseñanza responsable hasta retratos de Gregory Peck y Truman Capote.
Un instante en la oscuridad
Gemma Urraka
Ediciones Destino
19,90 €
En 'Un instante en la oscuridad', novela ganadora del Premio La Bestia Equilátera en Argentina, Gemma Urraka cuenta la historia de Alma Freire, que un frío mes de septiembre decide aislarse de la civilización en una cabaña para escritores, invitada por una excéntrica señora que le pide, a cambio, cuidar de sus plantas. A lo largo del mes, Alma asistirá de pronto a un misterioso hechizo: literatura y naturaleza empiezan a unirse.
Deja de decir mentiras
Philippe Besson
Letras de Plata
16,50 €
De paseo por su región natal, el narrador de 'Deja de decir mentiras', que no es otro más que Philippe Besson, ve en el vestíbulo del hotel a un joven cuyo parecido con su primer amor lo golpea como un puñetazo. A partir de ahí, retrocede 25 años hasta el primer encuentro entre dos adolescentes opuestos: uno, más bien tímido, es un alumno aplicado y lector empedernido; el otro es rebelde, carismático y triunfa entre las chicas del instituto.
La voz en la maleza
Mercè Romero
Alba Editorial
19,50 €
'La voz en la maleza', primera novela de Mercè Romero, cuenta la historia de Teresita y su familia, que subsisten en un pueblo de la costa donde su padre es pescador. Entre el realismo y un delirio místico, Romero se acerca con sensibilidad a los límites de la infancia y al peso de las cargas familiares, acompañando a su protagonista en su soledad por no revelar un secreto que acarrearía el desastre familiar.
Escribir es aprender a contar hacia atrás
Hasier Larretxea
Alberdania
16,50 €
En 'Escribir es aprender a contar hacia atrás', obra autobiográfica de gran lirismo en la que cada texto es una ventana abierta al alma del autor, Hasier Larretxea aborda la afectividad, la identidad personal y la homosexualidad. Lo hace desde diferentes perspectivas: de la soledad y la ausencia de referentes en la infancia y en el medio rural a las búsquedas en la adolescencia, intercalando reflexiones y hechos personales.
Flaquezas normales y corrientes (del ser humano)
Megan Nolan
Mutatis Mutandis
20,80 €
Finalista del Women’s Prize For Fiction, entre lo mejor del año para 'Vogue', 'The Guardian' o 'The Times', 'Flaquezas normales y corrientes (del ser humano)' es la segunda novela de Megan Nolan, "la autora 'millennial' a la que todo el mundo debería seguir de cerca". Ambientada en el Londres de 1990, donde una niña aparece muerta en una urbanización, la protagonista es la hermosa Carmel, enfrentada a los silencios de su familia de inmigrantes irlandeses .
Salve
Aitana Monzón
Espasa
14,90 €
Aitana Monzón, que hace un par de años ganó IV Premio ESPASAesPOESÍA con su libro 'La civilización no era esto', regresa a las librerías, con 'Salve', un poemario en el que, entre ritos funerarios y soles adriáticos, las voces se acompasan, se elevan, se despiden y anuncian que la vida no es más que un suceder tranquilo, tierno, apasionado. Un libro que es una liturgia, una danza entre lo móvil y lo inmóvil.
