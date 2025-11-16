Francisco Serrano, escritor: "El magnetismo de lo indescifrable tiene muchísimo poder sobre las mentes"

Siempre he sentido una gran fascinación por los forajidos. Es una figura que ya he tratado en obras anteriores, explorando siempre la tensión entre su romanticismo y la realidad, mucho más cruda, de la que se extrae el mito. Uno tiende a sentir siempre una afinidad o una simpatía natural por el ladrón de bancos, por el bandolero, por cualquier iteración del rebelde que se niega a vivir bajo las normas de un sistema opresivo. Hay algo en la condición humana que nos inclina hacia ello, aunque nuestras vidas sean mucho más convencionales y sosegadas. O puede que sea ese el motivo fundamental. El deseo de ser piel roja, que diría Kafka. El ansia de echarse al monte o a la pradera interminable o a cualquiera de los siete mares para vivir sin rendir cuentas a nadie.

Sin embargo, una vez desvanecido el halo romántico, lo que queda es mucho más oscuro, mucho más turbio. En 'El corazón revolucionario del mundo' vuelvo sobre estas ideas, sobre estas fascinaciones e impulsos, tomando esta vez como referente el terrorismo en los años 70 del siglo XX y sus contradicciones fundamentales. Para ello me inspiro en personajes como Carlos el Chacal o la banda armada Baader-Meinhof, epítomes de un complejo y violento momento histórico, tan fáciles de romantizar como de abominar. Aunque solo como fuente de inspiración que trabaje a favor de la novela, sin arrinconarla con datos precisos y fechas exactas. Por eso los personajes de la historia son pura ficción, funcionando siempre a favor de la imaginación y la narrativa y por eso una misteriosa momia de pantano tiene tanta importancia en el corazón de la historia como los elevados ideales de los protagonistas.

Autoengaño y radicalización

Ese enfoque también me brinda la posibilidad de explorar otros temas que me interesan profundamente, como son los mundos encerrados en sí mismos, herméticos, clandestinos, ya sea por extremismo político o sencilla y llana criminalidad, y los particulares estados mentales de autoengaño y radicalización que generan. No muy distintos a los de ciertas disciplinas esotéricas y sectas destructivas.

El magnetismo de lo indescifrable tiene muchísimo poder sobre las mentes. Y, por supuesto, las relaciones que establecen entre sí personas en este ambiente extremo, envenenadas desde la misma raíz por la violencia, pero tan humanas como las de cualquiera. Porque esta es, al fin y al cabo, una historia de terroristas enamorados.

Para mí, que me considero un humilde escritor de terror y fantástico, haber recibido un premio como el Tusquets supone una inesperada validación. Este camino literario que he emprendido, sin abandonar en ningún momento los géneros que me son más afines y que rara vez se consideran buena literatura, no es el más sencillo para recibir reconocimientos de tanto prestigio. Así que el premio me sorprendió tanto como me alegró. Verse en compañía de tantos escritores y escritoras excelentes es una fuente de satisfacción e insufla ánimos para seguir escribiendo con la misma determinación y propósito.