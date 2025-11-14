'Libros y cosas'
Mar García Puig, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Hay políticos que deberían leer más”
La escritora, que entre 2015 y 2023 fue diputada en el Congreso, protagoniza esta semana el nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Hace poco más de dos años, Mar García Puig (Barcelona, 1977), que entre 2015 y 2023 fue diputada en el Congreso de los Diputados, donde ejercía como portavoz en la Comisión de Cultura, debutó en la ficción con ‘Historia de los vertebrados’ (Random House). Aquel libro, en el que indagaba en una herida personal (“El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí”) para conectar con luchas universales a través del arte, la literatura, la mitología y la historia de la medicina, fue acogido con gran entusiasmo por parte de los lectores y la crítica, y recibió el Premio Ciutat de Barcelona.
La autora, también editora, acude esta semana a ‘Libros y Cosas’, el ‘videopódcast’ del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, para evocar, junto a Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, lo que supuso para ella esa novela. Durante la conversación, en la que se abordan temas como la salud mental, el feminismo, el papel de las escritoras en el actual mundo literario, el famoso síndrome de la impostora, la maternidad, la política o la edición, entre otros interesantes debates, García Puig también se detiene en su último libro, el ensayo ‘Esta cosa de tinieblas’ (Debate), centrado en el papel que las metáforas desempeñan en nuestra vida.
Una charla resumida en la siguiente anécdota, a propósito de si su libro fue leído por sus entonces colegas políticos: “Algunos políticos deben leer mucho y otros deberían leer más. Pero sí que me llevé una sorpresa bastante agradable, especialmente en mujeres, tengo que decir, de diferentes partidos, que leyeron el libro, desde el PP, Partido Socialista, Esquerra, y lo comentaron, y también algún hombre. En ese sentido, queríamos hacer una charla con diputadas de diferentes partidos para hablar un poco de algunos temas que trata el libro más vinculados al feminismo, a la dificultad para las mujeres en el ámbito público y tal, pero Pedro Sánchez convocó elecciones y eso que era tan bonito, que era de muchos partidos, hablar sobre el papel de las mujeres en política con la excusa del libro, pues se truncó”.
Puedes ver el videopódcast completo aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- La revuelta' gana el pulso (con récord) a 'El hormiguero' con Rosalía
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- En ningún caso imaginamos que sería motivo de polémica': la Escolania de Montserrat se sacude las críticas por cantar en castellano en el disco de Rosalía
- The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos
- Entradas para el concierto de despedida de Oques Grasses en Barcelona: cuándo y dónde comprar
- ‘Cazadores de imágenes’: Silvia Abril, Mario Vaquerizo y Arturo Valls buscan las fotografías más impresionantes de animales salvajes