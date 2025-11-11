Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eva Ibáñez Cano, estudiosa de la caligrafía japonesa: "El libro ‘Tao Te Ching’ me cambió la vida, como si mi alma conociese lo que leía"

Filóloga, artista, estudiosa de la caligrafía japonesa shodo y del bokushou, la expresión de la tinta, es maestra por la escuela Nihon-Shuji de Kioto. Organiza un ‘workshop’ el 15 de noviembre en su taller del Montseny

Eva Ibáñez Cano, estudiosa de la caligrafía japonesa shodo.

Eva Ibáñez Cano, estudiosa de la caligrafía japonesa shodo. / EP

Anna R. Alós

Barcelona
Le voy a pedir libros relacionados con el orientalismo.

'Wabi Sabi', de Leonard Koren, 'El cuento del cortador de bambú' y 'Viaje al oeste', dos anónimos japoneses de ficción, 'Tao Te Ching', de Lao Tzu. El último me cambió la vida, es como si mi alma conociese lo que estaba leyendo, una visión de la vida más pausada, más silenciosa y también espontánea. El Tao (Dao) en realidad es aquello innombrable, el orden natural. Unirme a ese orden es la finalidad. Sin olvidar que comer un bol de arroz bajo la luz de la luna es igual de importante, claro.

'Wabi Sabi', de Leonard Koren. ¿Qué muestra?

Una visión clara y poética de la esencia de la belleza basada en la imperfección, la impermanencia y la incompletud, algo inimaginable en Occidente. Se entiende que la perfección es la muerte misma, porque lo perfecto no puede cambiar, por tanto, carece de vida. Valora lo efímero, aquello que vive precipitadamente o por poco tiempo, como una flor.

'El cuento del cortador de bambú', un anónimo del siglo IX, muy importante en la Historia de Japón.

Es la obra narrativa más antigua que se conserva del folclore y la literatura japonesa, considerado el "padre de todos los monogatari" (relatos o narraciones ficticias). Habla de la fugacidad de la vida y el concepto budista de la impermanencia, presenta la vida como algo temporal y finito. Mitifica el paisaje natural de Japón.

'Viaje al oeste', otro anónimo, este del siglo XVI. ¿Se comprenden las diferencias y similitudes entre taoísmo y budismo?

¡Absolutamente! Durante todo el viaje, los dos personajes principales, el Rey mono (taoísmo) y el monje budista, Tripitaka, representan las dos tradiciones a través de sus pensamientos, las crisis y las soluciones. Los personajes viajan físicamente hacia el Oeste en busca de las escrituras y hacia una transformación personal.

¿Desde cuándo lee?

Desde niña. Estudié filología inglesa, leí muchísimo. Pero tengo que decir que va a épocas. Siempre leo en papel, me gusta sentirlo. Como artista que usa papel para sus obras tengo debilidad por este material.

