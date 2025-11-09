Los libros recomendados por el suplemento 'ABRIL': la edición ilustrada de 'Hamnet', Martín Caparrós y Mercè Ibarz

Hamnet (edición ilustrada) Maggie O’Farrell Libros del Asteroide 26,95 €

'Hamnet', la obra maestra de Maggie O’Farrell que está a punto de llegar al cine adaptada por Chloé Zhao, regresa a las librerías españolas en una edición ilustrada por Laura Agustí. Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, O’Farrell transita entre la ficción y la realidad para trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos.

BUE Martín Caparrós Random House 21,90 €

Martín Caparrós regresa a la ficción con 'BUE', una novela que convierte Buenos Aires en protagonista y materia narrativa. El autor despliega su capacidad para fusionar la observación social con la invención narrativa, y firma un libro que dialoga con los grandes retratos de ciudad en la tradición literaria, de la Barcelona de Eduardo Mendoza al México D.F. de Carlos Fuentes desde una perspectiva contemporánea.

Una chica en la ciudad Mercè Ibarz Anagrama 18,90 €

La nueva novela de Mercè Ibarz, 'Una chica en la ciudad', es un libro sobre la ciudad de la memoria, sobre el amor y la ciudad en nuestros cuerpos. Una evocación vivaz desencadenada por la muerte de L, un regreso a la chica que llegó a la ciudad en 1971 para entrar en la universidad desde su comarca agrícola de frontera y que se revela a sí misma y descubre Barcelona descubriéndole a él.

Aprender a mirar Marián Cao Ediciones Cátedra 22,95 €

En 'Aprender a mirar', Marián Cao desentraña los mecanismos de exclusión que han marginado la creatividad femenina durante siglos. Una obra que expone, a través de casos paradigmáticos como Sonia Delaunay o Käthe Kollwitz, cómo la mirada patriarcal ha construido narrativas culturales que invisibilizan a las mujeres, desde las primeras manifestaciones artísticas a los museos contemporáneos.

Campesinas Joanna Kuciel-Frydryszak Temporal Casa Editora 24,90 €

Joanna Kuciel-Frydryszak escarba en la memoria soterrada de varias generaciones de mujeres polacas que se vieron sometidas al trabajo del campo en la primera mitad del siglo XX. Busca en álbumes y correspondencias familiares, en archivos y recortes de prensa y escucha los relatos recogidos por sus hijas y sus nietas. Cada hallazgo va hilvanando la historia de esas campesinas en un hermoso y polifónico retrato.

Los niños del frío Séraphine Menu y Raphaëlle Barbanègre Errata Naturae 22 €

'Los niños del frío' es una novela ilustrada que mezcla humor y reflexión sobre la convivencia entre culturas en un peligroso invierno. Cuenta lo que sucedió cuando los adultos decidieron no escuchar y Myk, Ana y Luba se atrevieron a seguir las huellas de la magia. Lo que empezó como una búsqueda de los peces desaparecidos del lago Primordial se convertirá en una aventura inimaginable.