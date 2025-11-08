Opinión | OPINIÓN
El linchamiento a Juan del Val no es lícito
En los últimos cinco años se ha pensado en una estrategia diferente para el Premio Planeta, acorde con los tiempos. La literatura ya no es la prioridad. Y está bien que así sea
Despotricar contra las novelas que se alzan con el Premio Planeta siempre me ha parecido vulgar, fácil, grosero y de creídos. Lo digo porque es faltar a la verdad y no tener en cuenta lo que busca ese galardón: una gran campaña de publicidad y promoción. Y, de hecho, cuanto más duras y rastreras sean las difamaciones contra el autor o la autora, mayor volumen de ventas alcanza, que es el fin de ese premio.
No van errados los que aseguran que el problema fue incrementar a un millón de euros el premio, que más que premio es adelanto. Obligó a la editorial a pensar en ventas muy elevadas y eso tiene mucha dificultad. Por ello, se ven obligados a buscar entre los llamados mediáticos. Pero no profundiza en ello. Simplemente se trata de ver el premio como una operación económica que beneficia, no lo duden, a otros autores noveles.
El Planeta ha tenido varias épocas. Las de José Manuel Lara Hernández, el abuelo, una de ellas impulsando con inteligencia a escritores excelentes más bien de izquierdas: Jorge Semprún, Juan Marsé o Manuel Vázquez Montalbán. Eran años en los que el mercado pedía eso. Después, la etapa de Fernando Lara, el hijo más literario. Potenció firmas de calidad, como Soledad Puértolas o Antonio Muñoz Molina. Entonces el lector pedía buena literatura, aunque no arrasaron en ventas.
Más tarde, José Manuel Lara Bosch, con su imperio comunicativo en la cabeza. Los que ganaron entonces estuvieron a la par: Eduardo Mendoza, Rosa Regàs, Álvaro Pombo, Juan José Millás o Clara Sánchez. Los tiempos de José Creuheras como presidente de este 'holding' empresarial son distintos.
Los últimos cinco años (este sin Carles Revés, clave en la elección del ganador) se ha pensado en una estrategia diferente, acorde con los tiempos. La literatura ya no es la prioridad. Y está bien. Después ya llegarán los críticos, pero lo de Juan del Val es lícito.
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Death Valley', el nuevo fenómeno del 'cozy crime' de la BBC británica
- Las 10 series que no te puedes perder este noviembre
- Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: compositores y todo lo que hay detrás de ellas
- Rosalía impone un silencio litúrgico en el estreno de ‘Lux’ en el MNAC
- Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
- Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante