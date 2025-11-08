El linchamiento a Juan del Val no es lícito

Despotricar contra las novelas que se alzan con el Premio Planeta siempre me ha parecido vulgar, fácil, grosero y de creídos. Lo digo porque es faltar a la verdad y no tener en cuenta lo que busca ese galardón: una gran campaña de publicidad y promoción. Y, de hecho, cuanto más duras y rastreras sean las difamaciones contra el autor o la autora, mayor volumen de ventas alcanza, que es el fin de ese premio.

No van errados los que aseguran que el problema fue incrementar a un millón de euros el premio, que más que premio es adelanto. Obligó a la editorial a pensar en ventas muy elevadas y eso tiene mucha dificultad. Por ello, se ven obligados a buscar entre los llamados mediáticos. Pero no profundiza en ello. Simplemente se trata de ver el premio como una operación económica que beneficia, no lo duden, a otros autores noveles.

El Planeta ha tenido varias épocas. Las de José Manuel Lara Hernández, el abuelo, una de ellas impulsando con inteligencia a escritores excelentes más bien de izquierdas: Jorge Semprún, Juan Marsé o Manuel Vázquez Montalbán. Eran años en los que el mercado pedía eso. Después, la etapa de Fernando Lara, el hijo más literario. Potenció firmas de calidad, como Soledad Puértolas o Antonio Muñoz Molina. Entonces el lector pedía buena literatura, aunque no arrasaron en ventas.

Más tarde, José Manuel Lara Bosch, con su imperio comunicativo en la cabeza. Los que ganaron entonces estuvieron a la par: Eduardo Mendoza, Rosa Regàs, Álvaro Pombo, Juan José Millás o Clara Sánchez. Los tiempos de José Creuheras como presidente de este 'holding' empresarial son distintos.

Los últimos cinco años (este sin Carles Revés, clave en la elección del ganador) se ha pensado en una estrategia diferente, acorde con los tiempos. La literatura ya no es la prioridad. Y está bien. Después ya llegarán los críticos, pero lo de Juan del Val es lícito.