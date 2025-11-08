Derek Thompson, el visionario de la abundancia

Derek Thompson (McLean, Virginia, 1986) se ha convertido en uno de los analistas más lúcidos del presente económico –y, por extensión, político– estadounidense. Periodista en la prestigiosa revista 'The Atlantic', acaba de publicar en España, junto al influyente Ezra Klein, del 'New York Times', 'Abundancia' (Capitán Swing), que navega entre el ensayo político propositivo y la utopía tecnoentusiasta.

"La agenda de la abundancia nació como un plan para construir e inventar más de lo que necesitamos", explica. Los autores llegaron a la conclusión de que las necesidades más apremiantes se podían resumir en "más viviendas, más energía limpia, un mejor gobierno y más medicamentos que salvan vidas", enumera. El proyecto comenzó con un ensayo en 'The Atlantic' sobre cómo la pandemia paralizó gran parte de la industria y del comercio exterior, dejando al descubierto las carencias de un sistema obsoleto e ineficaz.

"No nació como un manifiesto político, sino como un diagnóstico de época: Estados Unidos sufre ‘escaseces fabricadas’ por su propia burocracia, sus trabas y su miedo a construir", asegura. Una afirmación que puede sonar como algo que diría Donald Trump en campaña, aunque Thompson lo matiza. "Trump se presentó como un candidato de la abundancia, pero gobierna como un presidente de la escasez", apunta.

Propuesta material

El manuscrito de Klein y Thompson ve la luz en un mundo muy distinto del que lo inspiró. Nació como una crítica a una izquierda desorientada y se ha convertido en una brújula para encontrar el rumbo. "El libro ha sido recibido como una manera de sacar a los demócratas del desierto", admite. "La izquierda necesitaba una idea en torno a la cual organizarse". Para ello, los autores aterrizan una propuesta eminentemente material, no retórica: hacer la vida más asequible pasa por construir más parques de vivienda pública y privada, diversificar las fuentes de energía limpia para que bajen sus costes, todo ello integrando las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, con tal de conseguir mayor empleo, y reactivar la fe en el progreso.

(Los demócratas) Deben reaprender a hablar de los problemas de los estadounidenses. Pueden ser un partido de intereses materiales Derek Thompson — Autor de 'Abundancia'

En esta ecuación, Thompson defiende el ciclo virtuoso de la inmigración: "Los inmigrantes no quitan empleos; los crean. El trabajo que realizan genera ingresos que permiten a las empresas contratar más gente. El gasto que hacen crea más oportunidades y los impuestos que pagan, al ser más jóvenes, financian cosas como la seguridad social", afirma. "No se puede tener una economía expansiva con una población menguante", señala.

No le interesan las profecías políticas. "Las circunstancias hacen al líder", sostiene, igual que Barack Obama fue el candidato adecuado en 2007 y Trump en 2016. Evita hacer predicciones, pero sí cree que, de cara a 2028, los demócratas deberán volver a conectar con la gente. "Deben reaprender a hablar de los problemas de los estadounidenses. Pueden ser un partido de intereses materiales".

La palabra 'optimismo' aparece con frecuencia, aunque Thompson la maneja con cautela. "Sirve de poco decirle a la gente que sea optimista. Nadie se vuelve optimista porque se lo pidan", reflexiona. "Intento recordar que muchas cosas están mejorando, aunque no lo notemos: vivimos más, tenemos mejores tratamientos, medicinas más eficaces. Pero la gente necesita un plan para ser optimista. Necesita ver el puente antes de dar el salto de fe". Su propuesta quiere ser un mapa de futuro que permita creer en algo más que en la supervivencia.