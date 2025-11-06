Georgina Ferri, directora general de Betevé: "No puedo entender que a alguien no le guste leer y encima alardee de ello"

¿Algunos títulos entre sus preferidos?

'La zona de interés', de Martín Amis, 'La ridícula idea de no volver a verte', de Rosa Montero, 'Las madres', de Carmen Mola. La de Amis se adentra en el horror del nazismo; la acción es en un campo de concentración, inspirado en Auschwitz, con las voces del comandante del campo, Paul Doll, Angelus Thomsen, un joven oficial nazi, y Szmul, un prisionero judío del Sonderkommando. Muestra cómo convivir con el horror como si fuese rutina.

El relato de Montero es sobre la vida de Marie Curie. ¿Es creíble la historia?

Es un libro delicado y personal. No solo nos acerca a la fascinante vida de Marie Curie, sino que la entrelaza con su propia experiencia de duelo. Esa mezcla de ensayo, biografía y confesión íntima hace la lectura muy amena. Me impresionó cómo consigue que la figura de Curie, una científica extraordinaria, se vuelva cercana y vulnerable.

Con 'Las madres', cambia de registro lector.

Es una lectura que no te da tregua. Es como estar leyendo un guión de una película o una serie. Es violenta y macabra por momentos, pero a la vez adictiva, con un ritmo trepidante. Lo interesante es cómo detrás de esa crudeza hay también una radiografía social y un retrato de personajes atrapados en situaciones extremas.

¿Desde cuándo lee?

Desde muy pequeña gracias a mi madre, que me obligaba a leer cada tarde media hora en voz alta con ella. Leíamos todos los libros de El barco de vapor. Cuando terminaba me preguntaba: "¿Qué has leído?". Y yo se lo explicaba. Muchos años más tarde, en la facultad de Periodismo una profesora de Literatura Española defendía que es muy difícil comprender lo que se lee en voz alta, pero mi madre me enseñó desde pequeña a poder hacerlo.

¿Tiene un lugar y una hora específicos para leer?

El mejor momento es por la noche, cuando he podido acostar y leerle a mi hijo y ya todo en casa está en calma. Si no me vencen el sueño ni las obligaciones profesionales, intento arañar unos minutos para leer. Gracias a la lectura he viajado a sitios inimaginables, a tiempos remotos y a historias increíbles. No puedo entender que a alguien no le guste leer y encima alardee de ello.