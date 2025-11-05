LIBRERÍAS
Cervantes y Compañía, la librería que lo tiene todo
En este lugar, ubicado en la calle del Pez de Madrid, las secciones y el orden de los libros parecen pensados para guiar al lector hacia sus mejores descubrimientos
Carmela García Prieto
En Cervantes y Compañía late el bullicio amable de una librería que lo tiene todo. En ella, se recomienda con humor, se conversa con calma y se piensa en todas las posibilidades que ofrecen los libros. Subiendo las escaleras, el espacio invita a que sucedan talleres, charlas, lecturas, encuentros: una pequeña comunidad que crece entre libros y ganas de compartir.
Proyectos como la lista de 'Los Atemporales' dan vida e importancia al fondo editorial, a esos títulos que siguen palpitando años después. El ambiente es acogedor sin esfuerzo, una mezcla de gran librería y a la vez escondite donde siempre pasa algo, atenta a los pequeños gestos como quedarse un rato, comentar lecturas, ojear los recovecos de un lugar en el que las secciones y el orden de los libros parecen, a propósito, pensados para guiar al lector hacia sus mejores descubrimientos.
Librería Cervantes y Compañía
Calle del Pez, 27
28004. Madrid
