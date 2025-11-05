Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LIBRERÍAS

Cervantes y Compañía, la librería que lo tiene todo

En este lugar, ubicado en la calle del Pez de Madrid, las secciones y el orden de los libros parecen pensados para guiar al lector hacia sus mejores descubrimientos

Interior de la librería Cervantes y Compañía, en Madrid.

Interior de la librería Cervantes y Compañía, en Madrid. / EP

Carmela García Prieto

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En Cervantes y Compañía late el bullicio amable de una librería que lo tiene todo. En ella, se recomienda con humor, se conversa con calma y se piensa en todas las posibilidades que ofrecen los libros. Subiendo las escaleras, el espacio invita a que sucedan talleres, charlas, lecturas, encuentros: una pequeña comunidad que crece entre libros y ganas de compartir.

Proyectos como la lista de 'Los Atemporales' dan vida e importancia al fondo editorial, a esos títulos que siguen palpitando años después. El ambiente es acogedor sin esfuerzo, una mezcla de gran librería y a la vez escondite donde siempre pasa algo, atenta a los pequeños gestos como quedarse un rato, comentar lecturas, ojear los recovecos de un lugar en el que las secciones y el orden de los libros parecen, a propósito, pensados para guiar al lector hacia sus mejores descubrimientos.

Librería Cervantes y Compañía

Calle del Pez, 27

28004. Madrid

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche
  2. Urtasun dice ahora que los técnicos del IPCE 'han estado y estarán' a disposición del MNAC para lo que necesite
  3. Milly Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre de 'Stranger Things', por acoso e intimidación antes de grabar la última temporada
  4. Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro
  5. ¿Qué le pasa a Telecinco?
  6. Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
  7. Najwa Nimri: 'Dicen que imito a Ayuso y Aguirre, pero nunca veo a los políticos porque no me los creo
  8. La Cuarta Pirámide, los tesoros de Tutankamón y la barca del faraón Keops: las estrellas del Gran Museo Egipcio

Cervantes y Compañía, la librería que lo tiene todo

Cervantes y Compañía, la librería que lo tiene todo

'Moon Tiger', de Penelope Lively: la verdad con minúscula

'Moon Tiger', de Penelope Lively: la verdad con minúscula

Laurent Mauvignier gana el Premio Goncourt por 'La maison vide', una novela sobre memoria y silencios familiares

Laurent Mauvignier gana el Premio Goncourt por 'La maison vide', una novela sobre memoria y silencios familiares

Escritos desenfocados

Escritos desenfocados

'El aniversario', de Andrea Bajani: palabras nuevas para romper con el patriarcado

'El aniversario', de Andrea Bajani: palabras nuevas para romper con el patriarcado

'La hambruna española', de Miguel Ángel del Arco Blanco: la indigna penuria que intentó ocultarse

'La hambruna española', de Miguel Ángel del Arco Blanco: la indigna penuria que intentó ocultarse

Holly Jackson, autora de 'Asesinato para principiantes', se lanza al 'thriller' adulto

Holly Jackson, autora de 'Asesinato para principiantes', se lanza al 'thriller' adulto

He venido a hablar de mi libro: Iván de Cristóbal, autor de 'Nos falta un muerto'

He venido a hablar de mi libro: Iván de Cristóbal, autor de 'Nos falta un muerto'