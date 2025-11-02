SELECCIÓN SEMANAL
Los libros recomendados por el suplemento 'ABRIL': Luis Mateo Díez, Alba G. Mora y Benjamin Moser
Los críticos de la revista literaria de Prensa Ibérica también recomiendan 'La vida de ellas', la primera novela traducida en España de la extraordinaria escritora japonesa Tamura Toshiko, o 'Tormenta de polvo fino', del reconocido traductor Carlos Fortea, entre otros títulos
María Soto
El vigía de las esquinas
Luis Mateo Díez
Galaxia Gutenberg
23 €
Todo se desmorona en una ciudad que padece muchos de los malos sueños de la actualidad. El desorden impera aniquilando la vida cotidiana, y nada se mantiene en pie debido a unos sucesos que precipitan la debacle. En 'El vigía de las esquinas' la fábula está servida, muy en el límite de lo que Luis Mateo Díez acostumbra, con ese humor que pone en solfa los comportamientos de un mundo desquiciado.
El mundo del revés
Benjamin Moser
Anagrama
29,90 €
Este libro, profusamente ilustrado, es una exploración apasionada y profunda de la pintura del Siglo de Oro holandés, uno de los momentos más esplendorosos y fascinantes de la historia del arte y la humanidad. Un recorrido por las vidas y las obras de quienes lo hicieron posible y una indagación sobre el sentido último del arte y cómo nos puede ayudar a entender el mundo y nuestra vida.
Cosita
Alba G. Mora
Blackie Books
14 €
Tras la muerte de sus padres, Cosita, una mujer que colecciona objetos de segunda mano, empieza a temer por la estabilidad de su mundo al darse cuenta de que le ha salido un enemigo: un mago que empieza a comprar los objetos que ella más desea. Una novela, la primera de Alba G. Mora, que funciona como misterio por resolver con unas vibraciones lynchianas que recorren toda la trama.
La vida de ellas
Tamura Toshiko
Satori Ediciones
24,96 €
Las protagonistas de estas historias son, al igual que su autora, mujeres avanzadas a su tiempo que no se conforman con los papeles que la sociedad tiene reservados para ellas. Hijas, madres, esposas, escritoras menospreciadas…, todas ellas se revuelven contra el estrecho cerco que limita sus vidas y reclaman su lugar en un mundo no siempre dispuesto a aceptar sus desafíos.
Tormenta de polvo fino
Carlos Fortea
Nota al margen
20,80 €
A través de recuerdos personales y memorias ajenas rescatadas de archivos polvorientos, los personajes de 'Tormenta de polvo fino' transitan dos siglos de la historia de España, desde la guerra de la Independencia hasta nuestros días. Con una mirada crítica hacia la política y el poder, Carlos Fortea reflexiona sobre cómo el pasado condiciona el presente y si recordar es una forma de comprender.
El barret del capellà
Emilio de Marchi
Clandestina
22 €
Publicada por entregas entre 1987 y 1988 en dos periódicos –'L’Italia' y 'Corriere di Napoli'–, por fin se puede leer en catalán la novela que dio lugar al giallo en Italia. El asesinato del cura del título a manos de un noble venido a menos permite al autor no solo reflexionar sobre la codicia y el remordimiento, también retratar una sociedad –el Nápoles de finales del siglo XIX– marcada por los contrastes y las injusticias.
Les batalles de Barcelona
Jordi Amat
Edicions 62
19,90 €
Este ensayo sobre los 'Imaginaris culturals d’una ciutat en disputa' (1975-2025), como reza el subtítulo, le han valido al escritor y filólogo barcelonés el Premi Bones Lletres. En él se sumerge en la literatura, la fotografía, la música y el cine de los últimos 50 años –de 'El temps de les cireres' de Montserrat Roig a 'Vicky Cristina Barcelona' de Woody Allen– para concluir que la idiosincrasia de la capital catalana está en juego.
